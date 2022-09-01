Серена Уильямс победила эстонку Контавейт и стала автором уникального рекорда

Во втором круге US Open 40-летняя Уильямс обыграла вторую ракетку мира эстонку Анетт Контавейт - 7:6, 2:6, 6:2.

Таким образом, Серена Уильямс стала первой теннисисткой в истории, которая в 40 лет обыграла соперницу из топ-3.

Напомним, американка, которая сейчас занимает 413-е место в мировом рейтинге, ранее заявляла, что планирует завершить карьеру после US Open. Она шесть раз выигрывала этот турнир в женском одиночном разряде.

Кроме того, на её счету семь побед на Australian Open, три - на "Ролан Гаррос" и семь - на Уимблдоне. Таким образом, Уильямс является 23-кратной победительницей турниров серии "Большого шлема" в одиночном разряде.

В третьем круге US Open Серене Уильямс будет противостоять австралийка Айла Томлянович.

US Open-2022 продлится до 11 сентября. Действующей чемпионкой турнира является 19-летняя британка Эмма Радукану, которая уже выбыла в первом круге.

Видео: Лучшие моменты матча Серена Уильямс - Анетт Контавейт