Американская теннисистка Серена Уильямс вышла в третий круг US Open и установила уникальный рекорд.
Серена Уильямс победила эстонку Контавейт и стала автором уникального рекорда
Во втором круге US Open 40-летняя Уильямс обыграла вторую ракетку мира эстонку Анетт Контавейт - 7:6, 2:6, 6:2.
Таким образом, Серена Уильямс стала первой теннисисткой в истории, которая в 40 лет обыграла соперницу из топ-3.
Напомним, американка, которая сейчас занимает 413-е место в мировом рейтинге, ранее заявляла, что планирует завершить карьеру после US Open. Она шесть раз выигрывала этот турнир в женском одиночном разряде.
Кроме того, на её счету семь побед на Australian Open, три - на "Ролан Гаррос" и семь - на Уимблдоне. Таким образом, Уильямс является 23-кратной победительницей турниров серии "Большого шлема" в одиночном разряде.
В третьем круге US Open Серене Уильямс будет противостоять австралийка Айла Томлянович.
US Open-2022 продлится до 11 сентября. Действующей чемпионкой турнира является 19-летняя британка Эмма Радукану, которая уже выбыла в первом круге.
Видео: Лучшие моменты матча Серена Уильямс - Анетт Контавейт
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!