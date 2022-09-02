Как выработать привычку спать на спине

1. Позаботьтесь о правильной подушке. Наибольший дискомфорт во время сна на спине возникает в шейном отделе позвоночника - обычно это из-за неправильного положения головы. Так, голова должна быть приподнята над кроватью на 8-12 сантиметров. Поэтому стоит позаботиться о наличии специальной ортопедической подушки, которая будет идеально подстраиваться под естественные изгибы шеи.

2. Снимите нагрузку с поясницы. Из-за непривычки многие часто непроизвольно напрягают мышцы, которые задействовать не обязательно. Чаще всего страдает поясница, которая будет болеть на утро. Чтобы это исправить подложите под колени небольшой валик или мягкую подушку. Так мышцы быстрее расслабятся и вы проще уснете.

3. Выберите максимально удобное положение. Вы можете широко раскинуть ноги, согнуть их, поднять руки к голове или расположить их вдоль тела и так далее. Ложитесь спать чуть пораньше и попробуйте полежать по-разному в течение нескольких минут, чтобы выбрать самую комфортную позу.

4. Запаситесь терпением. Даже при соблюдении всех рекомендаций выше, к такой позиции придется привыкать какое-то время. Однако издание советует: всегда держите в голове, что это того стоит. Организму требуется немного времени, чтобы перестроиться, а после - вы заметите изменения, как во внешнем виде по утрам, так и в общем самочувствии.