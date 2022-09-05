Российская теннисистка Дарья Касаткина дала интервью Ксении Собчак, в котором рассказала о том, как она справлялась с травлей после своего каминг-аута, а также о выступлениях под нейтральным флагом на международных соревнованиях.
Касаткина о выступлениях без флага: "Все ходят в классных костюмах, а мы в каком-то говне"
Напомним, этим летом первая ракетка России Дарья Касаткина в интервью журналисту Виктору Кравченко рассказала о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Тогда же стало известно, что её девушкой является фигуристка Наталья Забияко.
"Я, честно, готовилась к худшему. Думала, что будет мрак, зная наш менталитет. Но по итогу я удивилась, как всё обернулось… Как классно! Не всё так плохо, как я думала", - сказала Касаткина в интервью YouTube-каналу "Осторожно, Собчак".
Касаткина отметила, что в её окружении не было мальчиков-геев или девочек-лесбиянок, поэтому на неё ничто не влияло. "Я не считаю, что ориентацию можно пропагандировать. На меня ничего не влияло, но в итоге мне всё равно нравятся девушки", - сказала первая ракетка России.
Теннисистка говорит, что поставила себя на место условной 13-14-летней девочки, которой было бы важно это услышать. Также спортсменка отметила, что её родители новости об ориентации дочери восприняли очень легко. "Я им за это очень благодарна. Потому что знаю, что у большинства всё наоборот. И я не представляю, как тяжело, когда самые близкие люди тебя не принимают и не воспринимают всерьёз. Говорят, что это пройдёт, ты просто себе мужика хорошего не нашла".
Касаткина призналась, что сразу после объявления о своей ориентации ей позвонила певица Земфира и поддержала её. "Было круто и неожиданно. Она мне не первый раз звонила. Я смотрю: звонит Земфира. Я такая: "Блин, сейчас, секунду". Понятно было, по какому поводу она звонит. Она меня поддержала, сказала, что это очень смело, особенно в наше время. Она сказала, что гордится", - заявила Касаткина в разговоре с Собчак.
Также теннисистка рассказала о выступлениях под нейтральным флагом на международных соревнованиях. По словам Касаткиной, у неё внутри было ощущение обиды.
"Все ходят в классных костюмах, а мы в каком-то говне - непонятном, сером, даже не под флаг.
Скотчем флаг заклеили, надпись Russia заклеили, ходишь как непонятно кто. И думаешь: "А можно было хотя бы костюмы нормальные, без символики, но нормальные, пожалуйста". Реально обидно. Даже не буду брать американцев, испанцы: классная красно-жёлтая форма, они прям команда, у них кричалки, формы - тренировочная, официальная, парадная. У нас - выдали один флисовый костюм с молнией, весь заклеенный красным скотчем, в котором мы жутко потели. И какие-то флисовые тёмно-синие ужасные штаны, у всех был только один размер", - рассказала Дарья.
Видео: Интервью Дарьи Касаткиной
Напомним, ранее 25-летняя Дарья Касаткина сенсационно проиграла в первом круге Открытого чемпионата США.
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