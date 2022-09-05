Касаткина о выступлениях без флага: "Все ходят в классных костюмах, а мы в каком-то говне"

Напомним, этим летом первая ракетка России Дарья Касаткина в интервью журналисту Виктору Кравченко рассказала о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Тогда же стало известно, что её девушкой является фигуристка Наталья Забияко.

"Я, честно, готовилась к худшему. Думала, что будет мрак, зная наш менталитет. Но по итогу я удивилась, как всё обернулось… Как классно! Не всё так плохо, как я думала", - сказала Касаткина в интервью YouTube-каналу "Осторожно, Собчак".

Касаткина отметила, что в её окружении не было мальчиков-геев или девочек-лесбиянок, поэтому на неё ничто не влияло. "Я не считаю, что ориентацию можно пропагандировать. На меня ничего не влияло, но в итоге мне всё равно нравятся девушки", - сказала первая ракетка России.