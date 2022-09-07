Дольше и дороже: страны Балтии ограничат въезд для россиян с шенгеном

Baltijas valstis ir panākušas vienošanos būtiski ierobežot (ar dažiem izņēmumiem) robežšķērsošanu Krievijas Federācijas pilsoņiem, kuriem ir ES Šengenas vīzas. Lēmumus pieņems valstu valdības atbilstoši nacionālām procedūrām, tie stāsies spēkā vienlaikus — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) September 7, 2022

Предусмотрены и некоторые исключения.

По словам министра, решения будут приниматься правительствами стран в соответствии с национальными процедурами и вступят в силу одновременно.

Как сообщалось, Еврокомиссия представила во вторник, 6 сентября, новый порядок выдачи виз гражданам России. Страны ЕС приостановили действие соглашения 2007 года об упрощенной процедуре выдачи виз гражданам России, что означает, что заявления на получение российской визы будут рассматриваться дольше и получение визы будет стоить им дороже.

Для граждан России оформление визы для Шенгенской зоны, в которую входят 22 государства-члена ЕС, а также Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенштейн, отныне будет стоить 85 евро. Ранее подача заявки стоила 35 евро.

Стандартное время обработки заявки будет увеличено с 10 до 15 дней, а в некоторых случаях - до 45 дней. Возможности получения многократных виз также будут ограничены.

Претенденты на получение виз также должны будут предоставить дополнительные документы.

Финляндия, Польша, Эстония, Литва и Латвия начали усиливать пограничный контроль и призвали к полному запрету выдачи туристических виз гражданам России. Однако Франция и Германия выступают против такого шага, аргументируя это тем, что необходимо поддерживать контакты между гражданами России и демократическим обществом.