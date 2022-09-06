Еврокомиссия утвердила отказ от упрощенного визового соглашения с Россией

"У граждан России не должно быть легкого доступа на территорию Евросоюза, и туризм в ЕС не является фундаментальным правом. Еврокомиссия сегодня приняла предложение полностью приостановить соглашение об упрощении визового режима с Россией, - отметила она.

Планируется, что Совет ЕС утвердил предложение в течение недели, и уже с 12 сентября между странами ЕС и Россия будет действовать новый визовый режим.

Напомним, остановка соглашения об упрощении визового режима означает, что консульский сбор для россиян при оформлении шенгенских виз вырастет с 35 до 80 евро. Кроме того, увеличатся сроки оформления и выдачи виз, а также число необходимых для визы документов.

Как отметили в Еврокомиссии, данное ужесточение касается только туристических поездок. В то же время ЕС остается открытым для определенных категорий россиян, например, для членов семей граждан Евросоюза, журналистов, представителей гражданского общества и диссидентов.