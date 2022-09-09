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Принц Гарри не успел проститься с королевой

rus.tvnet.lv
Принц Гарри не успел проститься с королевой
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Принц Гарри садится в машину
Принц Гарри садится в машину Фото: SIPA/Scanpix

Новости о плохом состоянии здоровья королевы Елизаветы II побудили членов королевской семьи поспешить в Шотландию, чтобы как можно скорее увидеться с королевой Елизаветой II во дворце Балморал.

Как и все дети королевы, включая старшего сына королевы, а ныне короля Карла III, и принца Уильяма, принц Гарри прилетел в Шотландию, чтобы побыть со своей бабушкой. Однако второй внук не успел проститься с бабушкой, пишет Daily Mail.

Согласно сообщениям СМИ, принцу Гарри пришлось бросить все благотворительные дела в Германии, но новость о смерти королевы застала его в самолете.

Ряд британских таблоидов опубликовал снимки опечаленного принца в машине в аэропорту, попрощаться с бабушкой он так и не успел.

Принц Гарри прибывает в Балморал в Шотландии, четверг, 8 сентября 2022 года, после смерти королевы Елизаветы II
Принц Гарри прибывает в Балморал в Шотландии, четверг, 8 сентября 2022 года, после смерти королевы Елизаветы II Фото: AP/Scanpix

Вечером 8 сентября, когда было объявлено, что королева Великобритании Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет, к Букингемскому дворцу хлынули потоки людей, которые у ворот почтили память покойной королевы возложением цветов.

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