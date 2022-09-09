Мир скорбит о королеве Великобритании Елизавете II

Король Нидерландов Виллем-Александр, его супруга Максима и его мать принцесса Беатрикс опубликовали заявление по поводу смерти Елизаветы II в Facebook. В нем они назвали умершую королеву "Стойкой и мудрой, посвятившей всю свою жизнь служению британскому народу". Они также отметили, что Елизавета II внесла огромный вклад в дружбу между Нидерландами и Великобританией.

Король Испании Филипп VI направил британской королевской семье телеграмму с соболезнованиями. "Вы все в наших сердцах и в наших мыслях. Мы будем вспоминать Ее с любовью", - говорится в телеграмме испанского монарха.

Президент РФ Владимир Путин в своей телеграмме выразил соболезнования новому королю Великобритании Карлу III и всем британцам. "С именем Ее Величества неразрывно связаны важнейшие события новейшей истории Соединенного Королевства. На протяжении многих десятилетий Елизавета II по праву пользовалась любовью и уважением подданных, а также авторитетом на мировой арене", - говорится в тексте послания.

Свои соболезнования в связи с кончиной Елизаветы II в адрес королевского дома и подданных Соединенного Королевства выразили лидеры и других европейских государств и стран мира.

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