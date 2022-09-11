Привилегии Web3 доступны уже сейчас!

Еще одной привилегией Web3 является доступность – для доступа к Web3 и его пользовательским программам не требуется разрешение третьей стороны.

Разностороннее применение

Web3 характеризуют используемые в экосистеме криптовалюта и цифровые активы. То есть

пользователь создает свой виртуальный кошелек, продает и покупает NFT, или невзаимозаменяемые токены (non-fungible token), которые никто не может отслеживать и контролировать.

NFT позволяют также покупать различные услуги в виртуальной среде, что помогают обеспечивать DeFi (Decentralized finance) – децентрализованные финансовые системы, где права собственности принадлежат пользователю и все финансовые действия происходят между людьми без привлечения банков или других финансовых структур.

Значение Web3 в децентрализованных автономных организациях

Необходимо упомянуть, что Web3 связан не только с финансами или интернетом, блокчейны можно использовать и другими способами. Хорошим примером служат децентрализованные автономные организации DAO (Decentralized Autonomous Organizations), созданные по примеру традиционных компаний, но не подчиненные, например, центральному банку. Участники DAO сами оговаривают конкретные правила игры – определенные принципы, обязательные для всех. Обычно сотрудники работают с половинной нагрузкой, а оплату получают в криптовалютных токенах. Токены дают право голоса и/или позволяют вступить в другую DAO, принимающую новых членов только в обмен на конкретное количество токенов.

Криптовалютные игры