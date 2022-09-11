Еще в прошлом году благодаря интересу энтузиастов криптовалюты стремительно набрала популярность концепция Web3. Для понимания экосистемы децентрализованной сети ее регулярно противопоставляют предыдущим версиям интернета. Но прозрачность, проверяемость и управляемость Web3 убедительно одерживают верх. Если и вам эта тема кажется актуальной, посетите 6-7 октября посвященную Web3 конференцию RIGA COMM 2022 на Кипсале.
Привилегии Web3 доступны уже сейчас!
Сегодня приложения все чаще сталкиваются с рисками для безопасности пользовательских данных и неспособностью соблюдать политику приватности. Едва ли не каждое приложение собирает сведения о пользователях и создает базы данных для использования в рекламных целях и получения прибыли. Знатоки утверждают, что Web3 ставит целью устранить все эти риски и изъяны через преобразование и улучшение пользовательских программ и взаимодействия пользователей, самостоятельно контролирующих свои данные. При этом адрес цифрового кошелька обеспечивает аутентификацию в приложениях!
Преимущества Web3
В действительности в термине Web3, или Web 3.0, нет ничего нового – его еще в 2014 году ввел соучредитель криптовалюты Ethereum Гэвин Вуд (Gavin Wood). Но благодаря преимуществам, предоставляемым децентрализованным управлением Web3, в 2020 году этот термин стал известен широкой общественности. Web3 состоит из децентрализованных приложений и хранится в блокчейне Ethereum или Bitcoin, приводимом в действие программным обеспечением с открытым исходным кодом.
Важное значение в Web3 имеет цифровой кошелек, для аутентификации не требуются персональные данные, а контент принадлежит пользователям, а не, например, Instagram, Facebook или Google и Microsoft.
Еще одной привилегией Web3 является доступность – для доступа к Web3 и его пользовательским программам не требуется разрешение третьей стороны.
Разностороннее применение
Web3 характеризуют используемые в экосистеме криптовалюта и цифровые активы. То есть
пользователь создает свой виртуальный кошелек, продает и покупает NFT, или невзаимозаменяемые токены (non-fungible token), которые никто не может отслеживать и контролировать.
NFT позволяют также покупать различные услуги в виртуальной среде, что помогают обеспечивать DeFi (Decentralized finance) – децентрализованные финансовые системы, где права собственности принадлежат пользователю и все финансовые действия происходят между людьми без привлечения банков или других финансовых структур.
Значение Web3 в децентрализованных автономных организациях
Необходимо упомянуть, что Web3 связан не только с финансами или интернетом, блокчейны можно использовать и другими способами. Хорошим примером служат децентрализованные автономные организации DAO (Decentralized Autonomous Organizations), созданные по примеру традиционных компаний, но не подчиненные, например, центральному банку. Участники DAO сами оговаривают конкретные правила игры – определенные принципы, обязательные для всех. Обычно сотрудники работают с половинной нагрузкой, а оплату получают в криптовалютных токенах. Токены дают право голоса и/или позволяют вступить в другую DAO, принимающую новых членов только в обмен на конкретное количество токенов.
Криптовалютные игры
Геймерам могут понравиться экосистемы GameFi и Play-to-earn (P2E), так как на этих платформах присутствуют блокчейн-игры, где за определенное количество токенов можно покупать, коллекционировать артефакты и заботиться о конкретном герое игры. Позднее,
достигнув определенного уровня, геймер может продать своего героя другому игроку и получить прибыль.
Проблемы использования Web3
Так как экосистема и само определение Web3 все еще совершенствуются, на сегодняшний день существуют различные проблемы с его использованием, которые инженеры стараются устранить. Одна из проблем заключается в перемещении цифрового токена из одного блокчейна в другой. Например, пользователь может перемещаться по различным метаверсам (metaverse), но приобретать и использовать выбранный NFT только в конкретном метаверсе.
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Статья создана в сотрудничестве с RIGA COMM.
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