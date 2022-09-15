Озолс, пожелавший смерти матери болбоя, получил дисквалификацию

Озолс во время матча 28-го тура чемпионата Латвии по футболу против "Валмиеры" не был удовлетворён работой мальчика, который подаёт мячи, поэтому пожелал смерти его матери.

В Twitter появилось видео с камеры, которая была расположена прямо за воротами Озолса. На нём можно услышать, как Озолс говорит мальчишке: "Чтобы твоя мама умерла". Позже голкиперу сборной пришлось публично извиняться. Футбольный клуб "Рига" также публично выразил свою позицию, осудив действия своего игрока.

Дисциплинарный комитет ЛФФ изучил данный эпизод, установив, что поведение вратаря "Риги" квалифицируется как нарушение пунктов 3.1.1 и 3.1.3 Кодекса этики ЛФФ и наказывается согласно пункту 19.4 приложения Nr. 1 дисциплинарного регламента, учитывая, что нарушение направлено против несовершеннолетнего.

Таким образом, Озолс получил пятиматчевую дисквалификацию и штраф в размере 170 евро.

Кроме того, была оштрафована и "Валмиера". За небрежную работу службы безопасности, а именно допуск болельщиков с пиротехникой на стадион, в результате чего был ранен несовершеннолетний ребёнок. Следующий домашний матч "Валмиера" проведёт без зрителей и заплатит штраф в размере 170 евро.

На этом наказания от ЛФФ не заканчиваются - два матча дисквалификации и штраф в размере 70 евро были присуждены защитнику "Даугавпилса" Лаше Кварацхелии, который отметился неспортивным поведением в матче против "Тукумса".

После 28 туров турнирную таблицу чемпионата Латвии единолично возглавляет "Валмиера", которая имеет 67 очков. На втором месте располагается "Рига" (60), а замыкает тройку лучших РФШ (60).