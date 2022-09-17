"Слизал соль с моей шеи": Анастасия Кравченока рассказала, как познакомилась с мужем

Кравченока вспомнила, что со своим мужем, с которым она сыграла свадьбу 2 сентября в Юрмальском гольф-клубе, познакомилась благодаря своему тренеру Геннадию, отцу братьев Михаила и Александра Самойловых, которого она пригласила на встречу.

Геннадий привёл с собой сына Михаила, который никогда раньше не пил текилы.

Отец сказал, что в первый раз тот должен выпить текилу правильно - сначала слизать соль с шеи девушки, затем выпить и закусить лаймом.

"Миша так и сделал - слизал соль с моей шеи. В тот момент между нами пролетела первая искра. Мы начали встречаться и вскоре стали жить вместе", - вспоминает новоиспечённая жена.

Как сообщалось, латвийская пляжная волейболистка Анастасия Кравченока вышла замуж за своего коллегу Михаила Самойлова. Об этом спортсменка сообщила в своём Instagram.

"Я очень счастлива. Хотим сказать спасибо всей команде, которая работала, чтобы сделать эту свадьбу просто идеальной, правда идеальной", - написала Анастасия в сторис.

Напомним, совсем недавно Кравченока вместе со своей напарницей Тиной Граудиней во второй раз стали чемпионками Европы по пляжному волейболу.