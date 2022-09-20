Во вторник, 20 сентября, правительство утвердило заместителя генерального директора Службы государственных доходов (VID), директора управления информатики Индру Карклиню исполняющей обязанности генерального директора Службы государственных доходов до окончания срока отстранения Иевы Яунземе.
Карклиня утверждена исполняющей обязанности генерального директора VID
Кярклиня утверждена на должности в связи с отстранением Яунземе по решению министра финансов Яниса Рейрса от 15 сентября на время расследования дисциплинарного дела.
Карклиня приступает к исполнению обязанностей во вторник, 20 сентября.
Уже сообщалось, что министр финансов Янис Рейрс возбудил дисциплинарное дело и отстранил от должности генерального директора Службы государственных доходов (VID) Иеву Яунземе, сообщили агентству LETA в Министерстве финансов.
Распоряжение издано как на основании акта служебной проверки, так и в связи с недавними задержаниями Бюро по предупреждению и борьбе с коррупцией в налогово-таможенной полиции VID, а также с задержаниями нескольких сотрудников отдела внутренней безопасности VID.
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