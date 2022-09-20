Карклиня утверждена исполняющей обязанности генерального директора VID

Кярклиня утверждена на должности в связи с отстранением Яунземе по решению министра финансов Яниса Рейрса от 15 сентября на время расследования дисциплинарного дела.

Карклиня приступает к исполнению обязанностей во вторник, 20 сентября.

Уже сообщалось, что министр финансов Янис Рейрс возбудил дисциплинарное дело и отстранил от должности генерального директора Службы государственных доходов (VID) Иеву Яунземе, сообщили агентству LETA в Министерстве финансов.

Распоряжение издано как на основании акта служебной проверки, так и в связи с недавними задержаниями Бюро по предупреждению и борьбе с коррупцией в налогово-таможенной полиции VID, а также с задержаниями нескольких сотрудников отдела внутренней безопасности VID.