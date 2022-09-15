Рейрс отстранил от должности главу СГД Иеву Яунземе

В обращении к СМИ Министерство финансов пояснило, что распоряжение издано как на основании сообщения о служебной проверке, так и реагируя на недавние проведенные KNAB задержания в таможенной и финансовой полиции СГД, а также проведенные Управлением внутренней безопасности СГД задержания нескольких работников.

При проведении служебной проверки и оценке действий Яунземе был сделан вывод, что выполнение ею должностных обязанностей было некачественным или запоздалым. В результате этого, возможно, причинен существенный вред интересам государства, указано в сообщении министерства.

Рейрс заявил, что задержана организованная преступная группа, состоящая из высокопоставленных сотрудников СГД. Задержанные, которые по санкции суда помещены под арест, - это не инспекторы низшего звена или отдельные таможенники, а чиновники очень высокого уровня, работающие под непосредственным руководством директора управления, который, в свою очередь, подчиняется непосредственно генеральному директору.

Кроме того, министр финансов поручил рассмотреть вопрос об ответственности и отстранении от должности директора Управления налогово-таможенной полиции СГД Каспарса Подиньша на время проверки.