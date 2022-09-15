Министр финансов Янис Рейрс издал распоряжение о возбуждении дисциплинарного дела и отстранении от должности генерального директора Службы государственных доходов (СГД) Иевы Яунземе.
Рейрс отстранил от должности главу СГД Иеву Яунземе
В обращении к СМИ Министерство финансов пояснило, что распоряжение издано как на основании сообщения о служебной проверке, так и реагируя на недавние проведенные KNAB задержания в таможенной и финансовой полиции СГД, а также проведенные Управлением внутренней безопасности СГД задержания нескольких работников.
При проведении служебной проверки и оценке действий Яунземе был сделан вывод, что выполнение ею должностных обязанностей было некачественным или запоздалым. В результате этого, возможно, причинен существенный вред интересам государства, указано в сообщении министерства.
Рейрс заявил, что задержана организованная преступная группа, состоящая из высокопоставленных сотрудников СГД. Задержанные, которые по санкции суда помещены под арест, - это не инспекторы низшего звена или отдельные таможенники, а чиновники очень высокого уровня, работающие под непосредственным руководством директора управления, который, в свою очередь, подчиняется непосредственно генеральному директору.
Кроме того, министр финансов поручил рассмотреть вопрос об ответственности и отстранении от должности директора Управления налогово-таможенной полиции СГД Каспарса Подиньша на время проверки.
"Преступления, за которые задержаны эти чиновники, - самые серьезные, которые только может совершить чиновник. В такой ситуации немыслимо, чтобы учреждение делало вид, что ничего не произошло, и продолжало спокойно работать", - подчеркивает Рейрс.
Служебная проверка пришла к выводу, что действия генерального директора СГД Яунземе можно расценивать как неоправданное невыполнение обязанностей, конкретного распоряжения или задания либо запоздалое, небрежное или некачественное выполнение. В результате мог быть нанесен значительный ущерб интересам государства, а в действиях Яунземе имеются явные признаки дисциплинарного нарушения.
Рейрс считает, что такие преступления могли произойти только потому, что существовали серьезные недостатки в механизмах внутреннего контроля и надзора. По мнению министра, необходимо детальное расследование того, как такое возможно в учреждении, поэтому он принял решение отстранить с четверга генерального директора СГД.
Рейрс также указывает, что генеральный директор СГД уже дважды получала низкую оценку в процессе оценки государственных чиновников.
Временно исполняющей обязанности генерального директора СГД будет назначена заместитель генерального директора, директор Управления информатики Индра Карклиня.
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