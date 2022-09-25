На кону - переход в лигу уровнем выше. Что нужно знать о матче Латвии против Андорры

Вот вам ещё интересный факт о стадионе. Эта арена является домашней для футбольного клуба "Андорра", который выступает в Сегунде (втором дивизионе чемпионата Испании). Владельцем клуба является Жерар Пике. Да, тот самый, бывший Шакиры, ну и ещё игрок "Барселоны" и сборной Испании.

Накануне сегодняшнего матча состоялась пресс-конференция с участием главного тренера сборной Латвии Дайниса Казакевича, а также полузащитника Яниса Икауниекса. Наставник национальной сборной отметил, что сборная Андорры у себя дома потрепала нервы многим командам. Тем не менее подготовка к игре проходит в штатном режиме и футболисты настроены на победу. Что касается погоды, которая, откровенно говоря, не радует, то Казакевич на это смотрит спокойно.

"Моя жизненная философия - беспокоиться из-за того, на что я могу повлиять, и не обращать внимания на то, где не могу. То же самое я всегда говорю игрокам. Есть внешние факторы, на которые вы не можете повлиять, поэтому не тратьте на это много времени и энергии. Погодные условия добавляют нюансов, которые нам нужно будет учитывать. Это факт. Нужно также познакомиться с новым покрытием стадиона, потому что прошлый раз мы играли на другом. Возможно, в связи с этим придётся кое-какие моменты откорректировать", - ответил Казакевич на вопрос RUS TVNET.