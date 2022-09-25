Что вы знаете про Андорру? Уверен, не много. Это малюсенькое государство в Восточных Пиренеях, зажатое между Испанией и Францией. Именно здесь сегодня сборная Латвии по футболу сыграет последний матч группового этапа Лиги наций. На кону - переход в лигу уровнем выше. Но для этого непременно нужно победить хозяев.
На кону - переход в лигу уровнем выше. Что нужно знать о матче Латвии против Андорры
Сборная и я вместе с ней вылетели из Риги в пятницу в 15:00 по латвийскому времени. В самолёте помимо команды, тренерского штаба и персонала можно было увидеть несколько экс-игроков национальной команды, а также бывшего тренера сборной Александра Старкова. Спустя три часа всей этой весёлой компанией мы приземлились в испанской Жироне, откуда нас ожидали ещё три часа пути на автобусе до Андорры-ла-Вельи - столицы карликового государства.
Всю дорогу до места назначения нас сопровождал довольно сильный дождь. Не прекратился он и на следующий день. Несмотря на это, рано утром пришло время для знакомства с окрестностями. Впечатлившись в google видами Андорры сверху, я решил взять такси и отправиться на смотровую площадку Mirador Roc del Quer. Сложно сказать, что впечатлило меня больше - невероятно живописная дорога, сам вид сверху или беседа с таксистом.
Галерея: Андорра
Он (к сожалению, не спросил его имени) рассказал мне о том, что сборная Андорры по футболу - это грустное зрелище, что в Андорре живут четыре украинца (не знаю, откуда у него столь точные данные), что летом тут невыносимо жарко, а цены на квартиры стартуют от 400 тысяч евро за двушку. Видимо, это была какая-то больная тема, так как после этого мой водитель активно начал ругаться на каталанском.
Таксист, кстати, оказался суперприветливым. "Послушайте, а где я могу купить зонтик?" - спросил я его. "Забирай мой. Пассажиры всё время забывают, у меня их много", - ответил таксист. Бесплатный зонт меня окончательно заставил влюбиться в эту страну.
Вернёмся к ценам. Если цены на квартиры ужасают даже местных, то туристам здесь очень даже нравится. Андорра находится в свободной экономической зоне, т. е. безналоговой торговли. В торговых центрах Андорры цены на одежду, обувь, парфюмерию, алкоголь и сигареты на 25% ниже среднеевропейских.
95-й бензин? 1,47 евро. Дизель? 1,57 евро. Один литр Red Label? 11 евро! Короче говоря, в Андорру нужно ехать с пустым чемоданом.
Экскурсия и шопинг - это, конечно, здорово, но цель моего визита сюда была игра против Андорры. За день в городе мне не повстречался ни один баннер или даже крошечный плакатик, оповещающий о том, что в воскресенье будет игра. Прогуливаясь по городу и заглядывая в сувенирные магазины, я также ни разу не увидел хоть какую-то футбольную атрибутику.
В Андорре проходят этапы Тур-де-Франс и Вуэльта, поэтому магнитики с велосипедистом найти не составит труда, а вот футбольный шарф сборной Андорры - это уже задача не из лёгких.
Сегодняшний матч пройдёт на Национальном стадионе Андорры, который вмещает чуть больше трёх тысяч зрителей. На этом стадионе до недавнего времени было искусственное покрытие, но сейчас там так называемый гибрид - синтетика вперемешку с настоящей травой.
Вот вам ещё интересный факт о стадионе. Эта арена является домашней для футбольного клуба "Андорра", который выступает в Сегунде (втором дивизионе чемпионата Испании). Владельцем клуба является Жерар Пике. Да, тот самый, бывший Шакиры, ну и ещё игрок "Барселоны" и сборной Испании.
Накануне сегодняшнего матча состоялась пресс-конференция с участием главного тренера сборной Латвии Дайниса Казакевича, а также полузащитника Яниса Икауниекса. Наставник национальной сборной отметил, что сборная Андорры у себя дома потрепала нервы многим командам. Тем не менее подготовка к игре проходит в штатном режиме и футболисты настроены на победу. Что касается погоды, которая, откровенно говоря, не радует, то Казакевич на это смотрит спокойно.
"Моя жизненная философия - беспокоиться из-за того, на что я могу повлиять, и не обращать внимания на то, где не могу. То же самое я всегда говорю игрокам. Есть внешние факторы, на которые вы не можете повлиять, поэтому не тратьте на это много времени и энергии. Погодные условия добавляют нюансов, которые нам нужно будет учитывать. Это факт. Нужно также познакомиться с новым покрытием стадиона, потому что прошлый раз мы играли на другом. Возможно, в связи с этим придётся кое-какие моменты откорректировать", - ответил Казакевич на вопрос RUS TVNET.
Перед матчем с Андоррой ситуация в нашей группе следующая: сборная Латвии занимает первое место (12 очков), а следом идут Молдова (10 очков), Андорра (7) и Лихтенштейн (0). Несложно догадаться, что в последнем туре группового этапа Лиги наций сборной Латвии необходима победа, чтобы занять первое место в группе и перейти в более сильный дивизион - лигу "С". Станет ли катастрофой поражение от Андорры?
"Ни в одной жизненной ситуации я не разбрасываюсь такими громкими заявлениями. Мы готовимся к игре, нам важно в ней победить, и понятно, что на это мы и настраиваемся. Говорить, что это "катастрофа", "конец света" или "самоубийство"… Я таких лозунгов не использую. Без сомнений, завтра для нас очень важна победа, чтобы мы могли доказать другим и в первую очередь себе, что мы способны занять первое место в группе и подняться выше", - сказал Казакевич RUS TVNET.
Сборные Латвии и Андорры встречались друг с другом 10 раз - 7 раз сильнее оказывались наши футболисты, а трижды игра заканчивалась вничью. Очень хочется верить, что 11-й матч продолжит славную беспроигрышную традицию против Андорры и ни о какой катастрофе писать не придётся.
Галерея: Тренировка сборной Латвии по футболу перед матчем с Андоррой
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