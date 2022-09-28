Посольство США в РФ призвало американских граждан немедленно покинуть территорию России, сообщает "Медуза".
Посольство США в Москве призвало своих граждан немедленно покинуть Россию
"Граждане США не должны ездить в Россию, а те, кто проживает или путешествует в России, должны немедленно покинуть ее, пока остаются ограниченные возможности для коммерческих поездок", - говорится в сообщении посольства.
По мнению дипломатов, в России не исключена мобилизация лиц с двойным гражданством.
"Россия может отказать в признании гражданства США лицам с двойным гражданством, отказать им в доступе к консульской помощи США, воспрепятствовать их выезду из России и призвать лиц с двойным гражданством на военную службу", - говорится в заявлении посольства.
Накануне уехать из России своих граждан призвали Болгария, Польша и Эстония.
Напомним, ранее посольство США также призвало своих граждан покинуть Украину, когда ожидала усиления боевых действий в стране.
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