Посольство США в Москве призвало своих граждан немедленно покинуть Россию

"Граждане США не должны ездить в Россию, а те, кто проживает или путешествует в России, должны немедленно покинуть ее, пока остаются ограниченные возможности для коммерческих поездок", - говорится в сообщении посольства.

По мнению дипломатов, в России не исключена мобилизация лиц с двойным гражданством.

"Россия может отказать в признании гражданства США лицам с двойным гражданством, отказать им в доступе к консульской помощи США, воспрепятствовать их выезду из России и призвать лиц с двойным гражданством на военную службу", - говорится в заявлении посольства.

Накануне уехать из России своих граждан призвали Болгария, Польша и Эстония.

Напомним, ранее посольство США также призвало своих граждан покинуть Украину, когда ожидала усиления боевых действий в стране.