Вашингтон призвал американцев покинуть Украину

У Госдепартамента США есть информация о том, что Россия активизирует усилия, чтобы в ближайшие дни совершить удары на гражданскую инфраструктуру Украины и правительственные учреждения", - отметило посольство США в Киеве, объявив тревогу безопасности.

31-ую годовщину независимости Украина будет отмечать в среду - ровно через полгода после начала войны.

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что к годовщине нападения России могут усилиться.

С февраля действует предупреждение Госдепартамента США в отношении путешествия в Украину.