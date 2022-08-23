За день до Дня независимости Украины, США побуждают своих граждан покинуть Украину, опасаясь, что российские власти могут усилить нападения.
Вашингтон призвал американцев покинуть Украину
Вашингтон призвал американцев покинуть Украину
У Госдепартамента США есть информация о том, что Россия активизирует усилия, чтобы в ближайшие дни совершить удары на гражданскую инфраструктуру Украины и правительственные учреждения", - отметило посольство США в Киеве, объявив тревогу безопасности.
31-ую годовщину независимости Украина будет отмечать в среду - ровно через полгода после начала войны.
Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что к годовщине нападения России могут усилиться.
С февраля действует предупреждение Госдепартамента США в отношении путешествия в Украину.
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