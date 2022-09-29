В Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) и Службу государственной безопасности (VDD) поступило заявление о том, что в Министерстве обороны процветают коррупционные схемы.
Воровство в Минобороны? KNAB проверяет информацию
KNAB подтвердил, что получил заявление во вторник, 27 сентября, и в настоящее время изучает его содержание, чтобы принять решение о дальнейших действиях в этом вопросе.
При этом в KNAB подчеркнули, что активно следят за событиями и процессами в обществе, а также за всеми видами общедоступной информации, касающейся государственных чиновников и их деятельности.
RUS TVNET уже писал, что в мае этого года глава KNAB Екаб Страуме, выиграв конкурс на должность начальника управления, заявил журналистам, что в будущем необходимо предотвращать возможные попытки коррупции в вооруженных силах, чтобы армейский бюджет в Латвии не разворовали как в России.
VDD также подтвердил, что получил заявление и оценивают его в соответствии со своей компетенцией.
Минобороны планирует выступить с комментарием в четверг, 29 сентября.
Во вторник вечером, 27 сенября, публицист Лато Лапса опубликовал на своем канале в Youtube "сообщение разоблачителя", адресованное правоохранительным органам и органам государственной безопасности, а также премьер-министру Кришьянису Кариньшу.
В этом видео министра обороны Артиса Пабрикса, замгоссекретаря Минобороны Яниса Гарисонса и замгоссекретаря Министерства обороны Латвии по вопросам логистики Мартиньша Пашкевича обвиняют в связи с преступными схемами, угрожающими национальной безопасности и закупки вооружения без тендера, что увеличило цену в несколько раз.
"Разоблачители" обвиняют чиновников в заключении невыгодных договоров с одной конкретной компанией - SIA Vairog EU,
которая не только почти год не может выполнить свои контрактные обязательства по поставке боеприпасов в Национальные вооруженные силы (НБС), но и получил щедрый аванс в размере восьми миллионов евро. Также это компания навязывается другим потенциальным поставщикам военных товаров в качестве посредника Латвии.
Видео указывает на то, что, по мнению осведомителей, преступная схема только набирает обороты, потому что появляется и компания Patria, которой также предоставлены особо льготные условия и которая уже дважды была уличена в коррупции на международном уровне.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!