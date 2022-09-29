Воровство в Минобороны? KNAB проверяет информацию

KNAB подтвердил, что получил заявление во вторник, 27 сентября, и в настоящее время изучает его содержание, чтобы принять решение о дальнейших действиях в этом вопросе.

При этом в KNAB подчеркнули, что активно следят за событиями и процессами в обществе, а также за всеми видами общедоступной информации, касающейся государственных чиновников и их деятельности.

RUS TVNET уже писал, что в мае этого года глава KNAB Екаб Страуме, выиграв конкурс на должность начальника управления, заявил журналистам, что в будущем необходимо предотвращать возможные попытки коррупции в вооруженных силах, чтобы армейский бюджет в Латвии не разворовали как в России.

VDD также подтвердил, что получил заявление и оценивают его в соответствии со своей компетенцией.

Минобороны планирует выступить с комментарием в четверг, 29 сентября.

Во вторник вечером, 27 сенября, публицист Лато Лапса опубликовал на своем канале в Youtube "сообщение разоблачителя", адресованное правоохранительным органам и органам государственной безопасности, а также премьер-министру Кришьянису Кариньшу.