Екаб Страуме утвержден начальником KNAB еще на один срок

За его утверждение проголосовали 72 депутата, против были 16 парламентариев, в основном из фракции "Консервативных".

Страуме возглавляет KNAB с лета 2017 года, и 14 июня закончится первый срок его полномочий. Ранее более 16 лет он работал в Службе военной разведки и безопасности, в том числе десять лет в должности начальника управления, а до этого - в управлении Государственной полиции по борьбе с организованной преступностью.

Страуме в этом году выиграл конкурс на должность начальника KNAB, на котором он был фактически единственным кандидатом.

Против его утверждения на второй срок возражала партия "Консервативные". Парламентская фракция партии предлагала провести новый конкурс на должность главы KNAB. Как заявил лидер партии, министр юстиции Янис Борданс, такая ответственная должность требует кандидата, отобранного в результате "реального конкурса", на который подали заявки не менее десяти кандидатов. Страуме, выигравший проведенный этой весной конкурс, был одним из двух кандидатов, а другой вообще не соответствовал установленным критериям.