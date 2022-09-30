Исследование: в Латвии меньше граждан хотят идти в армию, чем в Литве

В четверг, 29 сентября, в Рижском университете Страдиня (RSU) состоялась международная дискуссия, на которой исследователи проанализировали готовность населения защищать страну.

В Латвии 16,4% населения однозначно поддерживают обязательную военную службу, а 28,3% - скорее. В Литве 38% однозначно поддерживают обязательную службу, а скорее поддерживают ее 37,1%.

Также в Латвии больше людей, которые скорее не поддерживают или не полностью поддерживают военную службу. Почти четверть, или 24,2%, скорее не поддерживают услугу, а 18% не поддерживают вообще.

В Литве 12% скорее не поддерживают услугу, а 8,3% респондентов категорически против такой идеи.

Исследование, проведенное в Литве, показывает, что с 2017 года изменился и тренд людей, которые готовы защищать свою страну. Например, в исследовании, проведенном в 2017 году, люди с высшим образованием чаще были не готовы защищать свою страну. Не было разницы между мнением жителей города и деревни, а также жителей с разным материальным положением.