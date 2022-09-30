В Латвии обязательную службу в армии поддерживают почти в два раза меньше людей, чем в Литве, показал опрос населения этих стран.
Исследование: в Латвии меньше граждан хотят идти в армию, чем в Литве
В четверг, 29 сентября, в Рижском университете Страдиня (RSU) состоялась международная дискуссия, на которой исследователи проанализировали готовность населения защищать страну.
В Латвии 16,4% населения однозначно поддерживают обязательную военную службу, а 28,3% - скорее. В Литве 38% однозначно поддерживают обязательную службу, а скорее поддерживают ее 37,1%.
Также в Латвии больше людей, которые скорее не поддерживают или не полностью поддерживают военную службу. Почти четверть, или 24,2%, скорее не поддерживают услугу, а 18% не поддерживают вообще.
В Литве 12% скорее не поддерживают услугу, а 8,3% респондентов категорически против такой идеи.
Исследование, проведенное в Литве, показывает, что с 2017 года изменился и тренд людей, которые готовы защищать свою страну. Например, в исследовании, проведенном в 2017 году, люди с высшим образованием чаще были не готовы защищать свою страну. Не было разницы между мнением жителей города и деревни, а также жителей с разным материальным положением.
В этом году ситуация иная. Последние данные показывают, что люди с высшим образованием охотнее будут защищать свою страну в случае необходимости. Также изменилась тенденция между горожанами и жителями сельской местности - горожане и люди со средним и средне-высоким доходом больше готовы защищать свою страну.
Как уже сообщалось в четверг, 29 сентября, Сейм концептуально поддержал проект закона о Службе государственной обороны (СГО) и другие поправки к ряду законов, предусматривающие реформу системы призыва.
Планируется, что в СГО будут призываться мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, а с 2028 года добровольно смогут служить и женщины.
Первый призыв может состояться уже в январе 2023 года.
Срок СГО составит 11 месяцев службы в регулярных войсках Национальных вооруженных сил (НВС) или Земессардзе либо не менее пяти лет в Земессардзе в целом при условии 21 индивидуальной тренировки и участия не менее чем в семи коллективных тренировках в год. Также в СГО будет засчитываться обучение капелланов, освоение курса военной медицины в медицинских вузах и колледжах.
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