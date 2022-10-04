Краузе: СЗК настроен работать "на полную мощность" в оппозиции

Краузе отметил, что СЗК не поддержит Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") на посту премьер-министра. Он считает, что лучше сформировать более широкую коалицию, у которой более или менее единая идеологическая база, однако между Национальным объединением и "Прогрессивными" слишком много различий.

Лидер СЗК расценивает как некорректное негативное отношение других партий к кандидату СЗК в премьер-министры Айвару Лембергсу.

Краузе подчеркнул, что СЗК не намерен раскалываться и дистанцироваться от Лембергса, поскольку на последних выборах он, хотя и не выдвигался в качестве кандидата, получил большую поддержку общества.

Краузе также критически высказался об отношении президента Эгила Левитса к Лембергсу и СЗК в целом. В понедельник с Левитсом встречался только один политик СЗК, потому что президент не захотел встречаться с Лембергсом, заявив, что будет встречаться только с избранными депутатами, хотя для других партий таких условий не ставил и встретился, например, с Улдисом Пиленсом, лидером "Объединенного списка", который не баллотировался в Сейм.

В нескольких интервью СМИ Левитс также сказал, что две трети и более избирателей проголосовали за партии демократического спектра, которые поддерживают страну, выступают за закрепленные в Конституции ценности и предлагают свои решения текущих проблем, но также люди голосовали за партии, которые находятся вне демократического спектра.

Подобные утверждения Левитса вызвали возмущение СЗК, поэтому партия выступила с заявлением, в котором указала, что действия президента по вопросу о формировании правительства противоречат Конституции.

"Публичные заявления президента после выборов об антигосударственной ориентации трети новоизбранных депутатов являются неуважением к демократии и гражданам своей страны", - заявил СЗК, призвав Левитса разъяснить, на каком основании он публично сделал выводы о том, что только две трети участвовавших в выборах граждан Латвии голосовали за партии демократического спектра.