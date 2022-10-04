Лембергс: мы не будем поддерживать правительство Кариньша

Он считает, что Кариньш, будучи премьер-министром, довел Латвию до глубокого кризиса. Если президент выдвинет Кариньша на пост премьер-министра, СЗК его не поддержит, сказал Лембергс.

Он не ответил на вопрос, готов ли СЗК сотрудничать с другими партиями в 14-м Сейме или будет работать в оппозиции в течение четырех лет, если правительство возглавит Кариньш, но отметил, что Кариньш хочет остаться на посту премьер-министра любой ценой и "никакие внешние силы не смогут скинуть его с этой должности".

Один из лидеров СЗК Виктор Валайнис в понедельник после встречи с президентом Эгилом Левитсом заявил, что СЗК, прежде чем сформулировать свою позицию, намерен дождаться официальных решений других партий.

На вопрос, услышал ли он от президента намеки на то, что СЗК останется в оппозиции, Валайнис ответил, что он полагается на установленный Конституцией порядок, когда президент выдвигает кандидата в премьер-министры, а тот решает, какие партии пригласить в коалицию.

СЗК уважает выбор избирателей и понимает, какими могут быть следующие шаги других партий, сказал Валайнис, отметив, что прокомментирует их после того, как они произойдут.

Как сообщалось, "Новое Единство" по итогам прошедших 1 октября парламентских выборов получило в Сейме 26 мест. У Союза зеленых и крестьян будет 16 депутатов, у "Объединенного списка" - 15, у Национального объединения - 13, у партии "За стабильность!" - 11, у "Прогрессивных" - 10, у "Латвии на первом месте" - девять.

В выборах 14-го Сейма участвовали 59,4% избирателей.