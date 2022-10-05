Школьное питание дорожает: в Юрмале поможет самоуправление

В этом учебном году плата за питание увеличится примерно на 20%, и это увеличение будет покрываться за счет муниципального бюджета. Родители ничего не должны платить за питание детей, и в следующем учебном году в юрмальских детских садах и школах питание для учащихся 1-12-х классов также будет бесплатным, поясняет самоуправление.

Всего в школах и детских садах Юрмалы обучается около 6500 детей.

На бесплатные обеды в школах и детских садах в муниципальном бюджете на 2022 год изначально планировалось 1,75 млн евро, а увеличение расходов с 1 сентября потребует дополнительно 148 тыс. евро.

С 1 сентября стоимость питания, которое предоставляется поставщиком услуг, составит 2,64 евро в детских садах, 2,15 евро в 1-4-х классах и 2,44 евро в 5-12-х классах за обед. Ранее размер платы за питание в детских садах составлял 2,39 евро, в 1-4-х классах - 1,74 евро, в 5-12-х классах - 1,96 евро.