ВИДЕО ⟩ Гол Месси в ворота "Бенфики" признан лучшим на неделе в Лиге чемпионов

Месси вывел "ПСЖ" вперёд на 22-й минуте, забив ударом с 22 метров. Сам поединок в Лиссабоне завершился вничью 1:1. Аргентинец получил передачу от Неймара и в касание отправил мяч в дальний угол по красивой дуге.

На звание лучшего гола недели также претендовали мячи защитника "Ливерпуля" Трента Александер-Арнольда, нападающего "РБ Лейцпиг" Андре Силвы и защитника дортмундской "Боруссии" Рафаэл Геррейру.

Отметим, что в первых двух турах группового этапа Лиги чемпионов награду за лучший гол получили Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе.

Матчи четвёртого тура групповой стадии Лиги чемпионов состоятся 11 и 12 октября.