Гол нападающего "ПСЖ" Лионеля Месси в ворота "Бенфики" признали лучшим в матчах третьей недели Лиги чемпионов, сообщает сайт УЕФА.
ВИДЕО ⟩ Гол Месси в ворота "Бенфики" признан лучшим на неделе в Лиге чемпионов
Гол Месси в ворота "Бенфики" признан лучшим на неделе в Лиге чемпионов
Месси вывел "ПСЖ" вперёд на 22-й минуте, забив ударом с 22 метров. Сам поединок в Лиссабоне завершился вничью 1:1. Аргентинец получил передачу от Неймара и в касание отправил мяч в дальний угол по красивой дуге.
На звание лучшего гола недели также претендовали мячи защитника "Ливерпуля" Трента Александер-Арнольда, нападающего "РБ Лейцпиг" Андре Силвы и защитника дортмундской "Боруссии" Рафаэл Геррейру.
Отметим, что в первых двух турах группового этапа Лиги чемпионов награду за лучший гол получили Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе.
Матчи четвёртого тура групповой стадии Лиги чемпионов состоятся 11 и 12 октября.
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