Видео ⟩ Украинский солдат в "Вайвари" получил протезы ног и уже катается на велосипеде

Украинский военнослужащий Юрий Горошенко потерял в боях обе ноги и после тяжелых операций в Украине был доставлен в Латвию, в центр "Вайвари". Специалисты из Латвии изготовили для Юрия специальные протезы ног, и благодаря профессионализму врачей и силе воли Юрия солдат уже начал ходить и даже ездит на велосипеде.

"Слава Украине! Спасибо Латвии! Вместе мы победим!" - радуется посол Украины в Латвии.

На данный момент в Национальном реабилитационном центре "Вайвари" проходят лечение 12 жертв украинской войны.

Всего с августа в рамках проекта, организованного Министерством иностранных дел (МИД), в центре прошли лечение 38 пациентов. У пострадавших были огнестрельные ранения, ампутации конечностей, черепно-мозговые травмы и другие травмы, полученные на поле боя.

Уже сообщалось, что МИД запустил проект в 2014 году, продолжая всячески поддерживать Украину в ее борьбе с агрессором. Министерство реализует реабилитационный проект в сотрудничестве с Национальным реабилитационным центром "Вайвари", Министерством здравоохранения и Министерством благосостояния.

С 2014 по 2019 год в Латвии медицинскую помощь получили 58 украинских военнослужащих, пострадавших в ходе военного конфликта. В этом году в Латвии запланирована реабилитация 50 человек.

Военнослужащие ВСУ постоянно гибнут и получают ранения в ходе активных боевых действий.