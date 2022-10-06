Один из защитников Украины, который проходит лечение в Латвии, в реабилитационном центре "Вайвари", уже получил протезы ног и снова начал ходить, сообщает посол Украины в Латвии Александр Мищенко в социальной сети Facebook.
Видео ⟩ Украинский солдат в "Вайвари" получил протезы ног и уже катается на велосипеде
Украинский военнослужащий Юрий Горошенко потерял в боях обе ноги и после тяжелых операций в Украине был доставлен в Латвию, в центр "Вайвари". Специалисты из Латвии изготовили для Юрия специальные протезы ног, и благодаря профессионализму врачей и силе воли Юрия солдат уже начал ходить и даже ездит на велосипеде.
"Слава Украине! Спасибо Латвии! Вместе мы победим!" - радуется посол Украины в Латвии.
На данный момент в Национальном реабилитационном центре "Вайвари" проходят лечение 12 жертв украинской войны.
Всего с августа в рамках проекта, организованного Министерством иностранных дел (МИД), в центре прошли лечение 38 пациентов. У пострадавших были огнестрельные ранения, ампутации конечностей, черепно-мозговые травмы и другие травмы, полученные на поле боя.
Уже сообщалось, что МИД запустил проект в 2014 году, продолжая всячески поддерживать Украину в ее борьбе с агрессором. Министерство реализует реабилитационный проект в сотрудничестве с Национальным реабилитационным центром "Вайвари", Министерством здравоохранения и Министерством благосостояния.
С 2014 по 2019 год в Латвии медицинскую помощь получили 58 украинских военнослужащих, пострадавших в ходе военного конфликта. В этом году в Латвии запланирована реабилитация 50 человек.
Военнослужащие ВСУ постоянно гибнут и получают ранения в ходе активных боевых действий.
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