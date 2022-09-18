Восстанавливающийся в "Вайвари" украинский солдат: Оцените ценности своего государства!

Артем и другие парни прибыли в Латвию на прошлой неделе - его ранило во время боев на Донбассе.

"Я сам не ожидал, отношение на очень высоком уровне, люди от всего сердца и души принимают нас, на самом деле. Нас привезли в конце недели в Ригу, и на каждом здании наш флаг Украины. Эта поддержка очень много означает. Нас раненых в Украине много, всем не хватает этой поддержки, любви и доброты. Здесь мы ощущаем это в огромном объеме", - рассказал Артем.

Однако то, чего украинские герои хотят больше всего - это вернуться домой, чтобы снова пойти на фронт. Они отправятся домой в конце месяца. Принимая во внимание болезненный и кровавый опыт своего народа, они советуют жителям Латвии оценить ценности своего государства. И когда Украина победит - всех нас приглашают в гости.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке: