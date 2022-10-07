Видео ⟩ "На что-то ведь нужно и поесть..." Жители Царникавы в шоке от тарифов на воду

Житель Павел вспоминает, что в начале лета за подогрев одного кубометра воды ему пришлось заплатить 3,46 евро. В счете за август, полученном в сентябре, тариф был повышен уже до 36 евро, что примерно в 11 раз дороже.

"Хоть бы из этой пенсии осталось что-нибудь на поесть. 200 за отопление, а еще электричество, газ, лекарства", - говорит пенсионерка Мара.

Эрвин, живущий, также, как Павел и Мара, в отреставрированном доме на улице Юрас, удивлен полученным счетом. Нагрев кубометра воды в доме Эрвина стоил почти 97 евро. "Мы платим за войну, - сказала другая жительница дома. - Хорошо, что деньгами".

Павел недоумевает, почему в каждом доме такие разные тарифы, если управляющий один и тот же.

Заместитель председателя Carnikavas komunālserviss Лаурис Бернанс признался, что такое разделение тарифов появилось из-за особенностей подсчета. Тем не менее резкий скачок цен, вызванный войной в Украине, продолжает беспокоить жителей города.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu (на латышском языке)