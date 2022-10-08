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Фото ⟩ Сделавший каминг-аут Долгополов поделился снимками в платье

rus.tvnet.lv
Сделавший каминг-аут Долгополов поделился снимками в платье
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Заявивший ранее о своей небинарности российский комик Александр Долговполов поделился в Twitter снимком в платье. 

Александр Долгополов ранее указал предпочтительные местоимения "он/они/она". В Twitter также недавно появился пост:

"Топ причин не возвращаться в Россию: 1. Тюрьма; 2. Мобилизация; 3. Мой отец задушит меня на**й". 

А следом 2 фотографии подписанные "Родитель 1" и "Родитель 2". На одном из снимков Александр одет в мужское, а на втором - в платье.

Стоит сказать, что подписчики Долгополова разделились на два лагеря. Часть сказала, что комику идет женский наряд больше, чем мужской. Но были и те, кто выступил с критикой действий Александра. 

Напомним, российский комик Александр Долгополов 18 сентября опубликовал в соцсетях пост, в котором совершил каминг-аут как небинарная персона.

Александр Долгополов - один из главных независимых комиков России. Он уехал из России после начала войны в Украине и открыто высказывается против действий российской власти.

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