Заявивший ранее о своей небинарности российский комик Александр Долговполов поделился в Twitter снимком в платье.
Фото ⟩ Сделавший каминг-аут Долгополов поделился снимками в платье
Александр Долгополов ранее указал предпочтительные местоимения "он/они/она". В Twitter также недавно появился пост:
"Топ причин не возвращаться в Россию: 1. Тюрьма; 2. Мобилизация; 3. Мой отец задушит меня на**й".
А следом 2 фотографии подписанные "Родитель 1" и "Родитель 2". На одном из снимков Александр одет в мужское, а на втором - в платье.
родитель 1 и родитель 2 pic.twitter.com/PDdV0pQXvc— саша кападя (@sankldive) October 3, 2022
Стоит сказать, что подписчики Долгополова разделились на два лагеря. Часть сказала, что комику идет женский наряд больше, чем мужской. Но были и те, кто выступил с критикой действий Александра.
Напомним, российский комик Александр Долгополов 18 сентября опубликовал в соцсетях пост, в котором совершил каминг-аут как небинарная персона.
Александр Долгополов - один из главных независимых комиков России. Он уехал из России после начала войны в Украине и открыто высказывается против действий российской власти.
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