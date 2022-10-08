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"Крым. Мост. Начало": Украина, Россия и Ринкевич о взрыве

Погибли 3 человека
rus.tvnet.lv
"Крым. Мост. Начало": Украина, Россия и Ринкевич о взрыве
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Горящий Крымский мост
Горящий Крымский мост Фото: скриншот

В субботу утром, 8 октября, на железнодорожном мосту через Керченский пролив произошел взрыв, обрушилась часть автомобильного моста. Загорелись несколько цистерн с топливом, движение автомобилей и поездов по мосту приостановлено.

На Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля, сообщил Национальный антитеррористический комитет России. По данным ведомства, это привело к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава.

Следственный комитет РФ сообщает, что в результате взрыва на мосту погибли 3 человека: "По предварительным данным, в результате произошедшего погибли три человека. Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком. В настоящее время из воды уже подняты тела двух погибших - мужчины и женщины, их личности устанавливаются".

RUS TVNET рассказывает о последствиях взрыва и реакции политиков и чиновников

Тушение Крымского моста
Тушение Крымского моста Фото: Reuters/Stringer/Scanpix

МЧС России сообщило, что пожар на Крымском мосту потушен: "Пожар железнодорожного состава с дизельным топливом на Крымском мосту потушен, на данный момент открытого горения не наблюдается".

"Российские железные дороги" подтвердили, что "в связи с происшествием" движение поездов временно приостановлено.

Президент России Владимир Путин поручил сформировать "правительственную комиссию для выяснения причин произошедшего и скорейшей ликвидации последствий", сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Следственный комитет России возбудил дело по факту "происшествия на Крымском мосту". Следственный комитет не уточняет, по какой именно статье возбуждено уголовное дело, однако пишет, что "следователи устанавливают лиц, причастных к совершению преступления", сообщает Русская служба BBC.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что "Крым, мост, начало. Все нелегальное должно быть уничтожено, все краденное должно быть возвращено Украине, все оккупированное Россией должно быть возвращено".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал взрыв на Крымском мосту ироническим постом в Facebook.

Минобороны Украины тоже сделало заявление о взрыве на Керченском мосту

"Ракетный крейсер „Москва“ и Керченский мост - два печально известных символа российской власти в украинском Крыму - затонули Что дальше, русские?", — говорится в Twitter украинского ведомства.

Антон Геращенко, советник министра внутренних дел Украины сказал, что на восстановление моста потребуется время, а "значит, что снабжение российских войск на юге 🇺🇦 будет очень затруднено. Военной техники, боеприпасов, топлива через Керченский мост еще долго не будет".

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в своем Twitter так отреагировал на новость про взрыв на Крымском мосту.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу тоже приветствовал взрыв на Крымском мосту: "Эстония, безусловно, приветствует это и поздравляет украинские подразделения специального назначения, которые, вероятно, стоят за этой операцией".

В Киеве так в отреагировали на взрыв на Крымском мосту.

Российские пропагандисты призывают ударить в ответ. Так, Антон Красовский, директор вещания на русском языке телеканала Russia Today заявил, что пора бомбить украинские города.
 

Между тем Telegram каналы рассказывают об ажиотаже в продуктовый магазинах Крыма и сообщают, что что в целях избежания искусственного ажиотажа отпуск товаров бакалейной группы ограничивается в одни руки до 3-х кг.

А автомобилисты выстроились в очередь на заправки. Чтобы не провоцировать искусственный ажиотаж: бензин в канистры отпускаться не будет, сказал губернатор Севастополя.

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