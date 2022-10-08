"Крым. Мост. Начало": Украина, Россия и Ринкевич о взрыве

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что "Крым, мост, начало. Все нелегальное должно быть уничтожено, все краденное должно быть возвращено Украине, все оккупированное Россией должно быть возвращено".

Crimea, the bridge, the beginning. Everything illegal must be destroyed, everything stolen must be returned to Ukraine, everything occupied by Russia must be expelled. pic.twitter.com/yUiSwOLlDP — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 8, 2022

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал взрыв на Крымском мосту ироническим постом в Facebook.

Минобороны Украины тоже сделало заявление о взрыве на Керченском мосту

"Ракетный крейсер „Москва“ и Керченский мост - два печально известных символа российской власти в украинском Крыму - затонули Что дальше, русские?", — говорится в Twitter украинского ведомства.

The guided missile cruiser Moskva and the Kerch Bridge – two notorious symbols of russian power in Ukrainian Crimea – have gone down.

What’s next in line, russkies? — Defense of Ukraine (@DefenceU) October 8, 2022

Антон Геращенко, советник министра внутренних дел Украины сказал, что на восстановление моста потребуется время, а "значит, что снабжение российских войск на юге 🇺🇦 будет очень затруднено. Военной техники, боеприпасов, топлива через Керченский мост еще долго не будет".

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в своем Twitter так отреагировал на новость про взрыв на Крымском мосту.