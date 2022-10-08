Видео ⟩ Крымский мост частично обрушился после пожара

More detail on damage to both road and rail bridges linking Crimea to Russia. This is big. pic.twitter.com/BTEbdvNbDG — Oliver Carroll (@olliecarroll) October 8, 2022

В дорожном управлении "Тамань" сообщили, что движение по мосту приостановлено. Готовится запуск паромной переправы через пролив.

Русская служба BBC предает сообщение пресс-службы Крымской железной дороги, которое говорит, что пожар на Крымском мосту начался с возгорания топливной цистерны в хвосте грузового поезда.

"В 06:05 аппаратура показала ложную занятость на ж/д путях на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив. Произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Ведутся аварийные работы. Причины происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.

При этом на многочисленных кадрах, публикуемых очевидцами в социальных сетях, видно, что помимо пожара на железнодорожной ветке моста, было разрушено также дорожное полотно.

Появилось видео, на котором, предположительно, снят момент взрыва на Крымском мосту.

Крымский мост, построить который Путин поручил после аннексии полуострова, был открыт в мае 2018 года. Российский президент лично приезжал на церемонию открытия, которую транслировали государственные телеканалы.

Как подсчитала газета "Ведомости" в феврале 2017 года, общая стоимость проекта превысила 300 млрд рублей.

Сейчас Крымский мост используется в том числе для снабжения российской армии на юге Украины.

Владимир Путин поручил сформировать "правительственную комиссию для выяснения причин произошедшего и скорейшей ликвидации последствий", сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.