Тяжелобольная российская актриса Анастасия Заворотнюк вот уже более трех лет не появляется на публике. Достоверной информации о состоянии 51-летней звезды нет. Недавно в СМИ появился комментарий, человека, который с ней дружит, пишет Limon.ee.
"Очень набрала вес": последние новости об Анастасии Заворотнюк
Известно, что Анастасия Заворотнюк порется с тяжелой формой онкологии. Ее друг Анатолий Демидов рассказал журналистам, что болезнь сильно изменила внешность артистки.
"Анастасия очень набрала вес. Но все, кто ее уже видел в этом состоянии, привыкли. Она тоже к себе такой привыкает", - передает слова мужчины Teleprogramma.pro.
Он добавил, что у Заворотнюк в последнее время хорошее самочувствие и настроение. Ходили слухи, что актриса страдает сильными головными болями, появились проблемы с памятью. Но проверить эту информацию невозможно.
Напомним, что Анастасия Заворотнюк более трех лет борется с онкологией. Регулярно в СМИ появляются новые сплетни и слухи о состоянии звезды, но родные и близкие актрисы стараются это никак не комментировать. Лишь изредка дочь Анастасии дает комментарии в соцсетях.
Несколько недель назад портал Popcake.tv написал, что дочь звезды Анна якобы подала тревожный знак. Она сделала серию снимков, которые напугали подписчиков. Анна Заворотнюк на них была в черном одеянии, а на ее шее красовался большой черный цветок. Фолловерам не понравился задумчивый вид модели.
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