"Очень набрала вес": последние новости об Анастасии Заворотнюк

Известно, что Анастасия Заворотнюк порется с тяжелой формой онкологии. Ее друг Анатолий Демидов рассказал журналистам, что болезнь сильно изменила внешность артистки.

"Анастасия очень набрала вес. Но все, кто ее уже видел в этом состоянии, привыкли. Она тоже к себе такой привыкает", - передает слова мужчины Teleprogramma.pro.

Он добавил, что у Заворотнюк в последнее время хорошее самочувствие и настроение. Ходили слухи, что актриса страдает сильными головными болями, появились проблемы с памятью. Но проверить эту информацию невозможно.

Напомним, что Анастасия Заворотнюк более трех лет борется с онкологией. Регулярно в СМИ появляются новые сплетни и слухи о состоянии звезды, но родные и близкие актрисы стараются это никак не комментировать. Лишь изредка дочь Анастасии дает комментарии в соцсетях.

Несколько недель назад портал Popcake.tv написал, что дочь звезды Анна якобы подала тревожный знак. Она сделала серию снимков, которые напугали подписчиков. Анна Заворотнюк на них была в черном одеянии, а на ее шее красовался большой черный цветок. Фолловерам не понравился задумчивый вид модели.