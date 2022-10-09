Заур Джавадов стал двукратным чемпионом мира

Зрители имели возможность увидеть 10 поединков по правилам бокса и кикбокса с бойцами из Германии, Испании, Финляндии, Франции, Нидерландов, Украины и Латвии.

Латвийский кикбоксёр Заур Джавадов единогласным решением судей одержал победу над испанцем Фернандо Мартином Санчесом и завоевал титул чемпиона мира по версии WKN (World Kickboxing Network).

Для Джавадова эта победа стала 16-й подряд. Кроме того, латвийский боец стал двукратным чемпионом мира - ранее он завоевал титул под эгидой King of Kings (КОК).

Всего за свою карьеру Заур Джавадов выиграл 41 бой (при десяти поражениях), а у Санчеса теперь 9 поражений в 33 поединках.

Также в "Арена Рига" на LNK Fight Night 21 победу решением судей одержал Милан Волков, который оказался сильнее Кристапа Зиле. Важную победу одержал Артур Горлов, который победил аргентинца Мариано Гудино, занимающего 128-е место в мировом рейтинге BoxRec.

В других поединках вечера Кристап Булмейстарс единогласным решением победил француза Усина Мулахи, а Марцис Грундулис отправил в нокаут опытного венгра Оскара Фико.

Отдельно стоит отметить победу латвийской боксёрши Екатерины Марченко, которая уже на первой минуте поединка вынудила сдаться представительницу Словакии Диану Кулинову.