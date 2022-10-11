В минувшие выходные латвийский кикбоксёр Заур Джавадов стал двукратным чемпионом мира, а отпраздновал он победу, обернувшись во флаг Латвии, гражданином которой стал в 2020 году.
"Не выучить за 50 лет язык - это нужно ещё постараться". Джавадов о гражданстве Латвии
В субботу, 8 октября, в "Арена Рига" состоялось международное бойцовское шоу LNK Fight Night 21. Зрители имели возможность увидеть 10 поединков по правилам бокса и кикбокса с бойцами из Германии, Испании, Финляндии, Франции, Нидерландов, Украины и Латвии.
Одним из главных поединков вечера стал бой Джавадова против испанца Фернандо Мартина Санчеса, в котором победу единогласным решением судей одержал латвийский боец.
"Важнейший бой в карьере прошёл в День памяти моего отца, которого нет с нами уже 9 лет. Вчера было особенно тяжело. На мне была дополнительная ответственность, и я не мог проиграть. Все мои успехи и победы посвящаю тебе, дорогой Папа", - написал после боя Джавадов, который два года назад стал гражданином Латвии.
В недавнем интервью порталу RUS TVNET Заур рассказал, почему для него было важно натурализоваться. 35-летний спортсмен в программе "Мне только спросить" отметил, что, живя в Латвии без паспорта гражданина, он чувствовал себя будто в стороне от всего происходящего в стране.
"Я гражданин Латвии, но в душе я азербайджанец. Я чту свои корни, традиции. Мы периодически туда летаем, потому что у меня там бабушка, дедушки были, но их больше нет. Есть дяди, тёти и около 50 двоюродных братьев и сестёр. Это часть меня, и я не могу свои корни забывать ни в коем случае. Выходя на бой, я выхожу под азербайджанские песни, но с латвийским флагом", - рассказал Заур.
На разных азербайджанских спортивных сайтах также хватает материалов о Зауре, где его частенько называют "своим". Были и претензии в адрес бойца, что он выходит на поединки с флагом Латвии, а не Азербайджана.
"В самом начале профессиональной карьеры, когда я был совсем молодым, я выходил то с азербайджанским флагом, то с латвийским. Потом, когда я своё направление понял, тогда стал выходить только с латвийским. Но когда какая-то обида и меня спрашивают, то я говорю, что родился здесь и всё, чему я научился и чего смог добиться, я всё это сделал здесь. С людьми, которые здесь со мной", - объясняет спортсмен.
Джавадов также рассказал о своём отношении к местным, которые большую часть жизни прожили в Латвии, но так и не выучили язык, так и не прошли натурализацию и говорят, что это вопрос чести: "Я здесь родился и ничего доказывать не собираюсь".
"Я скажу, что эти люди очень ленивые. Не в обиду им будет сказано. Не выучить за 50 лет язык - это нужно ещё постараться.
Возьмите любую другую европейскую страну, где много русскоговорящих. Там же никто не делает вторым языком русский. Это Латвия. В Латвии какой должен быть официальный язык? Естественно, латышский.
Во-вторых, если говорить насчёт натурализации, эти правила многим могут не нравиться. Можно говорить: "Я здесь прожил 50 лет, и мне должны по праву давать". Никто никому ничего не должен. Если есть правила, ты их пройди. Правила ведь для всех одинаковые. Многие ищут какие-то причины".
Заур также отметил много личных бонусов от получения гражданства, которые помогают ему проще путешествовать. "В тот же Таиланд можно летать до месяца без визы. В Дубай латвийцы могут летать до трёх месяцев. Я помню до сих пор, что читал где-то, что латвийский паспорт на 15-м месте в мире по этим возможностям. Только одно это стоит того, чтобы получить гражданство".
Видео: Интервью с Зауром Джавадовым/"Мне только спросить"
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