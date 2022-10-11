"Не выучить за 50 лет язык - это нужно ещё постараться". Джавадов о гражданстве Латвии

В субботу, 8 октября, в "Арена Рига" состоялось международное бойцовское шоу LNK Fight Night 21. Зрители имели возможность увидеть 10 поединков по правилам бокса и кикбокса с бойцами из Германии, Испании, Финляндии, Франции, Нидерландов, Украины и Латвии.

Одним из главных поединков вечера стал бой Джавадова против испанца Фернандо Мартина Санчеса, в котором победу единогласным решением судей одержал латвийский боец.

"Важнейший бой в карьере прошёл в День памяти моего отца, которого нет с нами уже 9 лет. Вчера было особенно тяжело. На мне была дополнительная ответственность, и я не мог проиграть. Все мои успехи и победы посвящаю тебе, дорогой Папа", - написал после боя Джавадов, который два года назад стал гражданином Латвии.

В недавнем интервью порталу RUS TVNET Заур рассказал, почему для него было важно натурализоваться. 35-летний спортсмен в программе "Мне только спросить" отметил, что, живя в Латвии без паспорта гражданина, он чувствовал себя будто в стороне от всего происходящего в стране.