Тарифы на тепло грядущей зимой будут отличаться от региона к региону

С января SPRK приняла более 100 решений об изменении тарифов на тепловую энергию, а это в целом в полтора раза больше, чем в прошлом году. Кроме того, тарифы некоторых предприятий теплоснабжения менялись несколько раз.

Как отмечает SPRK, резкие различия в диапазоне тарифов на тепловую энергию в этом отопительном сезоне объясняются тем, какое топливо используется для производства теплоэнергии. Тарифы предприятий, использующих для производства тепловой энергии щепу или топливные гранулы, составляют 70-90 евро за МВт/ч, у тех, кто производит тепловую энергию из природного газа, диапазон тарифов составляет 150-250 евро за МВт/ч, а в некоторых случаях даже превышает 300 евро за МВт/ч.

Из всех тарифов в Латвии 47% не превышают 68 евро за МВт/ч, 39% составляют от 68 до 150 евро за МВт/ч, а 14% - превышают 150 евро за МВт/ч.