В этом отопительном сезоне тарифы на тепловую энергию в различных регионах Латвии будут существенно различаться в зависимости от способа производства тепловой энергии, при этом установленный порог государственной поддержки в размере 68 евро за мегаватт-час (МВт/ч) в этом отопительном сезоне не превысят 47% утвержденных тарифов, сообщили в Комиссии по регулированию общественных услуг (SPRK).
Тарифы на тепло грядущей зимой будут отличаться от региона к региону
С января SPRK приняла более 100 решений об изменении тарифов на тепловую энергию, а это в целом в полтора раза больше, чем в прошлом году. Кроме того, тарифы некоторых предприятий теплоснабжения менялись несколько раз.
Как отмечает SPRK, резкие различия в диапазоне тарифов на тепловую энергию в этом отопительном сезоне объясняются тем, какое топливо используется для производства теплоэнергии. Тарифы предприятий, использующих для производства тепловой энергии щепу или топливные гранулы, составляют 70-90 евро за МВт/ч, у тех, кто производит тепловую энергию из природного газа, диапазон тарифов составляет 150-250 евро за МВт/ч, а в некоторых случаях даже превышает 300 евро за МВт/ч.
Из всех тарифов в Латвии 47% не превышают 68 евро за МВт/ч, 39% составляют от 68 до 150 евро за МВт/ч, а 14% - превышают 150 евро за МВт/ч.
Как указала председатель SPRK Алда Озола, в начале этого года ситуация на рынке топливных ресурсов, особенно в отношении природного газа, уже обозначила грядущие проблемы отопительного сезона. При подготовке к сезону основным приоритетом для предприятий теплоснабжения стало обеспечение топливных ресурсов, с которыми на данный момент ситуация стабильна. "В то же время следует учитывать, что при сохранении высоких цен на природный газ и щепу отопление в этом сезоне будет дорожать. Поэтому особенно важна соответствующая государственная поддержка бытовых потребителей", - сказала Озола.
По данным на 1 октября чуть менее половины тарифов на тепловую энергию находится даже ниже порога господдержки, который составляет 68 евро за МВт/ч, в том числе примерно у 10% предприятий тариф ниже 50 евро за МВт/ч - в основном у тех, чей тариф не пересматривался несколько лет.
Принимая во внимание стремительный рост цен на энергоресурсы, который особенно сказывается на расходах на отопление, с 1 октября домохозяйствам доступны расширенные меры поддержки в виде компенсации возросших расходов на теплоэнергию, а именно: при тарифе на теплоэнергию до 150 евро за МВт/ч государство компенсирует 50% тарифа, превышающего 68 евро за МВт/ч. С той части, которая превышает 150 евро за МВт/ч, государство компенсирует 90%.
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