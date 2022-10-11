Почему открытость самоуправлений настолько значима? Это может как помочь, так и препятствовать жителям включаться в жизнь самоуправления. Если самоуправление открыто, каждый из нас еще более осознанно сможет принять решение, в каком самоуправлении желает жить – где строить дороги и детские сады, какие мероприятия организовывать, возводить ли завод в городе или крае.
Зарплаты в конвертах и нечестные закупки: как бороться с коррупцией в самоуправлениях
В Латвии задачей любого самоуправления является выполнение возложенных на него функций государственного управления в соответствии с местными обстоятельствами и интересами жителей – так определено законом "О самоуправлениях". Открытость самоуправлений существенна как каждому из нас, так и обществу в целом. "Общества за открытость – Делна" (Делна) исследовало открытость домашних страниц самоуправлений и разработало руководство для самоуправлений (см. www.atklatibasindekss.lv), но в этой статье подробнее о том, почему самоуправления должны быть открытыми.
Что является открытым самоуправлением?
Самоуправление образует житель. Ежедневно, отправляясь к врачу, находясь в общественном транспорте, даже готовя еду и моя посуду, отводя детей в школу, посещая представление местного театра или концерт, каждый из нас пользуется предоставляемыми самоуправлением услугами. Самоуправление является также и средой, в которой мы работаем и занимаемся предпринимательской деятельностью. Поэтому в основе решений самоуправления должны быть интересы жителей. Достичь этого мы можем разными способами.
У жителей должна быть возможность прослеживать работу депутатов. Должна быть обеспечена возможность посещать заседания думы, должны быть доступны протоколы заседаний думы и комитетов, итоги голосований. Должны публиковаться годовые отчеты самоуправления, информация о принадлежащих самоуправлению предприятиях и владениях. Это жителям дает возможность получения более широкого понимания работы самоуправления и ее значимости для общества.
Общественные обсуждения надо проводить регулярно, и они должны быть доступны любому. Во время обсуждений жители дискутируют о проектах и актуальных вопросах, важно найти возможность для привлечения молодежи и негосударственных организаций. Вскоре, 1 января 2023 года, вступит в силу новый закон о самоуправлениях, предусматривающий разные инструменты соучастия жителей, например – коллективное заявление и совет жителей. С самоуправлением каждый может связаться, написав электронное письмо, позвонив, обратившись в администрацию, а также написав заявления, жалобы, подав предложения.
Жители должны видеть, как используются деньги налогоплательщиков. На домашней странице самоуправления надо помещать информацию о расходовании годового бюджета, о публичных закупках и возможности участвовать в разработке бюджета, как определено новым законом о самоуправлениях.
Самоуправление должно вести диалог с жителями, публикуя актуальную информацию на домашней странице и в других информационных средствах. Иногда нахождение информации на домашней странице самоуправления затруднено, в следствии чего мы не в курсе актуальностей и не можем полноценно включиться в работу по улучшению самоуправления.
Почему открытость самоуправлений важна для всего государства?
Государство образовывают самоуправления, поэтому их открытость важна не только для местных жителей, но и для всего общества. В последние годы мы это ощущаем больше, так как в результате территориальной реформы самоуправлений произошло объединение краев. Как должностные лица, так и жители должны научиться понимать свою самобытность, перенимать лучшие практики и обычаи. И открытость является ключом для достижения единства.
Когда житель перебирается жить в другое самоуправление или направляется туда работать, он несет с собой свой опыт. Если в одном самоуправлении житель привык постоянно включаться в работу самоуправления, участвовать в обсуждениях, читать актуальную информацию о решениях депутатов, писать заявления, видя какое-либо нарушение закона или важный для актуализации вопрос, то и перебравшись в другое самоуправление, он ожидает, что будут обеспечены схожие возможности вовлечения. В свою очередь, если какое-то самоуправление не открыто для жителей, тогда тем более важно, чтобы во втором самоуправлении было показано, насколько это значимо. Только так можно вместе создавать лучшую Латвию для каждого из нас.
Учитывая то, что депутаты самоуправлений нередко стремятся стать депутатами Сейма или Европарламента, важно, чтобы мы могли полноценно оценить их работу в самоуправлении, так как только так можно убедиться, насколько добросовестно работал и претворял в жизнь интересы жителей тот или иной депутат, и продолжит ли это делать впредь.
Как открытость помогает предотвратить противозаконную деятельность?
Недобросовестные действия и коррупция противоречат интересам жителей, и поэтому против этого надо бороться в каждом самоуправлении. Если самоуправление открыто, разрабатывает против коррупционную стратегию, добивается, чтобы житель знал, что делать, наблюдая противоправные действия других, например, получая зарплату в конвертах, или сталкиваясь с загрязнением среды, тогда и Бюро по надзору и предотвращению коррупции (KNAB), Делна, другим организациям и институциям легче достичь своей цели – предотвратить беззаконие. Каждый из нас может помочь этого достичь, поэтому важно знать – как.
Изучи, что подразумевает под собой процесс поднятия тревоги, и когда следует поднимать тревогу! Сообщая о нарушениях, противоправных действиях на своем рабочем месте, ты можешь не только предотвратить мошенничество, но и защитить здоровье более широкого общества, спасти жизнь, если не соблюдаются существенные условия защиты безопасности труда, например, в близлежащую реку сбрасываются химические вещества.
Разузнай, что такое коррупция, и как ее ограничить! Если средства самоуправления используются в частных интересах, уменьшается бюджет самоуправления, от этого страдает каждый житель. Следуя за решениями и действиями депутатов, житель может увидеть противозаконные, неэтичные действия и, сообщая о них, их остановить.
Подай жалобу, если видишь что-то подозрительное! Чтобы улучшить среду проживания для себя и остальных, важно выказывать также недовольство и возмущение. Твоя жалоба может помочь предотвратить нечестное расточительство в закупках самоуправления, способствовать установлению лежачего полицейского возле школы или своевременное выключения освещения на окраинах города, уменьшив, тем самым, нецелесообразное потребление электричества.
Открытости самоуправлений может способствовать государство. Вместе с новым законом о самоуправлениях, а также законом представления интересов или открытости лоббирования будет создаваться более единое понимание о том, каким должно быть открытое самоуправление, а также доказываться степень значимости вовлечения жителей. Надо помнить, что каждый из нас может повлиять на то, в каком самоуправлении мы живем. Делна призывает каждого вступиться за открытость, демонстрируя это своим действием!
Статья подготовлена при финансовой поддержке Фонда интеграции общества из средств бюджета Латвийского государства, выделенных Министерству культуры. За статью отвечает "Общество за открытость - Делна".
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