Зарплаты в конвертах и нечестные закупки: как бороться с коррупцией в самоуправлениях

Когда житель перебирается жить в другое самоуправление или направляется туда работать, он несет с собой свой опыт. Если в одном самоуправлении житель привык постоянно включаться в работу самоуправления, участвовать в обсуждениях, читать актуальную информацию о решениях депутатов, писать заявления, видя какое-либо нарушение закона или важный для актуализации вопрос, то и перебравшись в другое самоуправление, он ожидает, что будут обеспечены схожие возможности вовлечения. В свою очередь, если какое-то самоуправление не открыто для жителей, тогда тем более важно, чтобы во втором самоуправлении было показано, насколько это значимо. Только так можно вместе создавать лучшую Латвию для каждого из нас.

Учитывая то, что депутаты самоуправлений нередко стремятся стать депутатами Сейма или Европарламента, важно, чтобы мы могли полноценно оценить их работу в самоуправлении, так как только так можно убедиться, насколько добросовестно работал и претворял в жизнь интересы жителей тот или иной депутат, и продолжит ли это делать впредь.

Как открытость помогает предотвратить противозаконную деятельность?