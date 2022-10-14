Около недели назад футбольную общественность ошеломил твит Икера Касильяса, в котором легендарный вратарь сообщил, что он гей. Позже запись была удалена, а Икер заявил, что его аккаунт был взломан.
Алехандра Ониэва - новая девушка Касильяса, который сделал ложный каминг-аут
Большинство пользователей сразу поняли - либо Касильяса взломали, либо у бывшего вратаря сборной Испании довольно плохо с чувством юмора.
Кроме того, многие предположили, что подобный твит был вызван тем, что в последнее время в СМИ слишком бурно обсуждалась личная жизнь Касильяса и его потенциальный роман с испанской актрисой Алехандрой Ониэвой.
Пока оба скрывают факт романтических отношений, но дыма без огня не бывает, поэтому давайте знакомиться с новой (по слухам!) девушкой Икера Касильяса.
Она родилась 1 июня 1992 года в Мадриде - за шесть лет до дебюта Икера Касильяса в основном составе "Реала", в котором он выступал с 1998 по 2015 год.
Алехандра - модель и актриса. Она прославилась после роли Соледад Кастро Монтенегро в многосерийной мыльной опере "Тайны Пуэнте Виехо". Закрепила успех ролью Каролины Вильянуэва в испаноговорящем телесериале производства Netflix "Открытое море".
До Касильяса Алехандра встречалась с Себастианом Стэном - американским актёром румынского происхождения, который наиболее известен по роли Баки Барнса в медиафраншизе "Кинематографическая вселенная Marvel".
41-летний Касильяс тоже зря времени не терял. В 2009 году он начал встречаться с испанской телеведущей Сарой Карбонеро, а в 2016 году пара поженилась. У пары двое сыновей: Мартин (2014) и Лукас (2016). В марте 2021 года пара объявила о расставании после 12 проведённых вместе лет.
Пока Касильяс и Ониэва не спешат с публикацией совместных фотографий, поэтому давайте полюбуемся снимками Алехандры без экс-игрока "Реала".
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