Алехандра Ониэва - новая девушка Касильяса, который сделал ложный каминг-аут

Большинство пользователей сразу поняли - либо Касильяса взломали, либо у бывшего вратаря сборной Испании довольно плохо с чувством юмора.

Кроме того, многие предположили, что подобный твит был вызван тем, что в последнее время в СМИ слишком бурно обсуждалась личная жизнь Касильяса и его потенциальный роман с испанской актрисой Алехандрой Ониэвой.

Пока оба скрывают факт романтических отношений, но дыма без огня не бывает, поэтому давайте знакомиться с новой (по слухам!) девушкой Икера Касильяса.

Она родилась 1 июня 1992 года в Мадриде - за шесть лет до дебюта Икера Касильяса в основном составе "Реала", в котором он выступал с 1998 по 2015 год.

Алехандра - модель и актриса. Она прославилась после роли Соледад Кастро Монтенегро в многосерийной мыльной опере "Тайны Пуэнте Виехо". Закрепила успех ролью Каролины Вильянуэва в испаноговорящем телесериале производства Netflix "Открытое море".