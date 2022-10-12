Ринета в городке Лиепа, Цесисского края, воспитывает трех детей. По утрам, пока старших братьев ведут в садик и школу, в детской коляске Лаура засыпает. Дочь от утра спит до трех часов. При попытке донести ее до квартиры, малыш просыпается, ее ритм сна сбивается, поэтому мама позволяет ребенку выспаться под открытым небом, у многоквартирного дома, сообщает передача Bez Tabu.
Видео ⟩ "Так больше не делают!": соседи вызвали службы из-за ребенка, спящего в коляске возле многоэтажки
Многодетная семья живет на третьем этаже. Когда мама заходит в квартиру, то сразу же открывает окно, чтобы услышать, если дочь заплачет. Мама уверена, что, в том, что ребенок спит на свежем воздухе, больше пользы, чем недостатков. К тому же мама регулярно возвращается к окну, чтобы убедиться в ситуации.
Ринета говорит, что в нынешнее место жительства переехала примерно месяц назад, соседи знают, в какой квартире она живет. И старшим детям мама в свое время позволяла высыпаться в коляске у многоквартирного дома. По слова Ринеты, никаких инцидентов раньше не было.
"Когда возвращаемся домой, дочь засыпает. Я оставляю ее на улице, смотря на погоду, и всегда так делала. Я поднимаюсь и открываю окно, чтобы ее слышать. Я занимаюсь различными работами в квартире и регулярно подхожу к окну посмотреть. Я делала это с ее братьями, когда жила в другом месте. Всегда все было хорошо", - рассказывает Ринета.
Ринета говорит, что никто из соседей никогда не высказал ей претензий или возражений, вместо этого соседи решили связаться с муниципальной полицией и социальной службой. Услышав плач ребенка, мама с третьего этажа видела, что малышку взяла в руки какая-то женщина.
"Я посмотрела в окно и увидела, что какая-то женщина взяла моего ребенка в руки. Я спустилась вниз, она сказала, что является социальным работником. Я поняла так, что она живет где-то неподалеку. Я пригласила ее к нам, меня удивило сказанное ею, что сегодня так больше не делают, не оставляют детей высыпаться на улице. Я читала, что ребенок должен проводить на улице по крайней мере три часа. Я не могу так долго гулять с ней, тогда остаются несделанными другие дела", - сказала Ринета.
Руководитель социальной службы Цесисского края как раз не советует маме в дальнейшем оставлять ребенка в одиночестве без присутствия взрослого, рисков слишком много. Если такое продолжится, служба привлечет как муниципальную полицию самоуправления, так и сиротский суд.
"Этот случай является, в свое смысле, первичным. В крупном населенном пункте есть автомобили, собаки, пьяные люди, люди с разными наклонностями. И риски выше, чем они были бы во дворе частного дома. Я не считаю, что ребенок должен лежать близко к трансформаторной будке, близко к машинам. Маме нужно чаще гулять с ребенком", - сказал руководитель социальной службы Цесисского края Айнарс Юдейкс.
Катрина - мать двух детей, на которую в Instagram подписано пятнадцать тысяч пользователей. Сейчас семья переехала в Кулдигу. Живя в Риге, иногда малыша оставляли в коляске во внутреннем дворе здания.
"Молодые мамы, конечно, понимают, что день может выглядеть совсем иначе, чем запланировано, если малыш проснется. Мы жили в Риге на втором этаже в таком маленьком доме, где всего пара квартир. Мы знали всех людей, живущих там. Прямо под окном была такая ниша, куда можно было поставить коляску. Я оставляла окно открытым, каждые несколько минут бежала смотреть, как она себя чувствует. Я слышала, как она двигается, шебуршит, если бы так не было, не чувствовала бы себя комфортно, оставляя ее", - рассказывает мать двух детей Катерина Маме.
В свою очередь, невролог и президент Латвийского общества детских неврологов Юргис Страутманис подчеркивает, что малышей нельзя оставлять без присутствия зрителя. Для детей в возрасте одного года продолжительность сна составляет от 11 до 14 часов в сутки.
У детей возникает ассоциация с обстоятельствами, в которых они привыкают уснуть. Если ребенок регулярно засыпает в коляске, а после завершения цикла сна просыпается в другом месте, второй раз уснуть уже не сможет.
"Маленькие дети часто просыпаются сами по себе, это нужно физиологически. Природа запрограммировала, что ребенок просыпается, когда заканчивается один снотворный цикл. Как известно, сон - это не равномерный этап.
Один цикл длится от 40 минут до полутора часов. Часто рассказывают, что дети спят в коляске, чаще всего на балконе. Это, должно быть, связано с тем, что ребенок научен процесс засыпания связывать с коляской", - добавил Страутманис.
С помощью тренировки сна в течение нескольких недель можно научить ребенка засыпать и в другом месте и условиях. Ринета приобрела рацию, чтобы быстрее реагировать на плач дочери в коляске.
Видео: сюжет Bez Tabu
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