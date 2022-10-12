Видео ⟩ "Так больше не делают!": соседи вызвали службы из-за ребенка, спящего в коляске возле многоэтажки

"Молодые мамы, конечно, понимают, что день может выглядеть совсем иначе, чем запланировано, если малыш проснется. Мы жили в Риге на втором этаже в таком маленьком доме, где всего пара квартир. Мы знали всех людей, живущих там. Прямо под окном была такая ниша, куда можно было поставить коляску. Я оставляла окно открытым, каждые несколько минут бежала смотреть, как она себя чувствует. Я слышала, как она двигается, шебуршит, если бы так не было, не чувствовала бы себя комфортно, оставляя ее", - рассказывает мать двух детей Катерина Маме.

В свою очередь, невролог и президент Латвийского общества детских неврологов Юргис Страутманис подчеркивает, что малышей нельзя оставлять без присутствия зрителя. Для детей в возрасте одного года продолжительность сна составляет от 11 до 14 часов в сутки.

У детей возникает ассоциация с обстоятельствами, в которых они привыкают уснуть. Если ребенок регулярно засыпает в коляске, а после завершения цикла сна просыпается в другом месте, второй раз уснуть уже не сможет.

"Маленькие дети часто просыпаются сами по себе, это нужно физиологически. Природа запрограммировала, что ребенок просыпается, когда заканчивается один снотворный цикл. Как известно, сон - это не равномерный этап.

Один цикл длится от 40 минут до полутора часов. Часто рассказывают, что дети спят в коляске, чаще всего на балконе. Это, должно быть, связано с тем, что ребенок научен процесс засыпания связывать с коляской", - добавил Страутманис.

С помощью тренировки сна в течение нескольких недель можно научить ребенка засыпать и в другом месте и условиях. Ринета приобрела рацию, чтобы быстрее реагировать на плач дочери в коляске.

Видео: сюжет Bez Tabu