KNAB начал проверку возможных нарушений при закупках в сфере обороны

Аналогичное заявление поступило в Службу государственной безопасности (VID). Там указали, что VID рассмотрело содержание указанного обращения и установило, что содержащиеся в нем вопросы относятся к компетенции KNAB, которое уже получило такое же заявление.

Принимая во внимание обнародованную информацию о договоре, заключенном Министерством обороны с компанией Vairog EU, министр обороны Артис Пабрикс также поручил Службе военной разведки и безопасности провести проверку.

27 сентября в публичном пространстве было распространено 43-минутное видео. В нем утверждается, что Vairog EU до сих пор не сертифицировал ни один тип военного снаряжения по стандартам НАТО, а договор, общая сумма которого составляет 72 млн евро с возможностью ее дальнейшего увеличения, а срок действия - пять лет с возможностью продления еще на пять лет, был заключен с предприятием в то время, когда оно еще не приступило к реальному производству, а закупленное оборудование уже по истечении первого года продало.

Авторы видеоролика утверждают, что, согласно договору, снаряжение должно было быть доставлено уже в конце 2021 года, но Vairog EU не смог этого сделать и добился продления срока поставки на год.

По информации Firmas.lv, владельцами компании, зарегистрированной в 2014 году, являются Виктор Юрис Озолс и Марис Озолс. В 2019 году оборот компании составил 9 030 279 евро, а прибыль - 3 881 331 евро. В 2020 году оборот компании составил 145 942 евро, а убытки - 345 132 евро. В прошлом году оборот достиг 389 385 евро, но компания работала с убытками в размере 293 012 евро.