Весной 2020 года актер Михаил Ефремов устроил смертельную аварию в центре Москвы. Вот уже более года артист находится в колонии. Журнал Starhit пишет как устроен быт артиста.
Навещают друзья, присылают носки: жизнь Ефремова в тюрьме
Журнал Starhit со ссылкой на сестру артиста сообщает, что к нему в колонию часто приезжают знакомые: "Бывают, да... Гармаш, Охлобыстин, Гарик Сукачев, Мищенко. Настоящие друганы... Ездят и еще будут ездить".
Сестра Ефремова отмечает, что к нему многие относятся уважительно, потому что он сумел расположить к себе не только заключенных, но и сотрудников колонии.
Она утверждает, что: "Все его называют уважительно дядя Миша".
С братом чаще всего обсуждают самые насущные вопросы - о здоровье, быте, настроении.
Родственница Михаила отметила, что есть те, кто ненавидит его из-за случившегося, а кто-то относится с пониманием. Так, многие женщины присылают носки.
"Всю колонию можно одеть. И носки, и другие теплые вещи - чего только не шлют", передает журнал Starhit слова сестры артиста.
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