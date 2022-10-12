Навещают друзья, присылают носки: жизнь Ефремова в тюрьме

Журнал Starhit со ссылкой на сестру артиста сообщает, что к нему в колонию часто приезжают знакомые: "Бывают, да... Гармаш, Охлобыстин, Гарик Сукачев, Мищенко. Настоящие друганы... Ездят и еще будут ездить".

Сестра Ефремова отмечает, что к нему многие относятся уважительно, потому что он сумел расположить к себе не только заключенных, но и сотрудников колонии.

Она утверждает, что: "Все его называют уважительно дядя Миша".

С братом чаще всего обсуждают самые насущные вопросы - о здоровье, быте, настроении.

Родственница Михаила отметила, что есть те, кто ненавидит его из-за случившегося, а кто-то относится с пониманием. Так, многие женщины присылают носки.

"Всю колонию можно одеть. И носки, и другие теплые вещи - чего только не шлют", передает журнал Starhit слова сестры артиста.