Новый обстрел Белгорода: пожар на электроподстанции

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил факт пожара в своем Telegram канале.

По словам Гладкова, это произошло "после обстрела Белгорода".

СМИ и Telegram-каналы публикуют предполагаемый момент взрыва. На нем видно, как ракета ударила ровно в подстанцию.

Губернатор обещал быстро восстановить работу: "Максимально быстро постараемся устранить последствия. Ориентировочное время переключения на резервный источник до 4 часов. Водоснабжение в норме, насосы перешли на другие линии питания".

В последние дни Белгород и область несколько раз попадали под удары. Утром в четверг, 13 октября, пострадал многоквартирный дом, у которого обрушилась часть крыши. Губернатор обвинял в обстреле Украину. "ВСУ обстреляли Белгород. Работает ПВО. Есть разрушения в жилом многоквартирном доме по улице Губкина", - писал он.

Утром в пятницу, 13 октября, сообщили, что в результате взрыва боеприпасов на складе есть погибшие и раненые. Об этом официально заявил Следственный комитет России.