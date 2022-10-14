Взрыв на складе боеприпасов в России; три человека погибли

Baza сообщает о нескольких погибших и 14 раненых, а Astra сообщает о трех погибших и более десяти раненых.

О трех погибших сообщает и прокремлевский канал "Военный обозреватель", а также местные СМИ.

Следственный комитет России сообщает о погибших и пострадавших, не называя конкретных цифр.

"В результате обстрела ВСУ в поселке Октябрьский Белгородского района взорван склад боеприпасов. По предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие", - говорится в сообщении Следственного комитета.

Также губернатор края Вячеслав Гладков сообщил, что остатки сбитой над Белгородской областью ракеты повредили линии электропередачи в Новооскольском округе. "Сегодня утром наши ПВО сбили ракеты в районе Новооскольского округа. Остатки упали в районе железной дороги. Повреждены линии электропередачи. Движение поездов временно приостановлено", - рассказал губернатор.

RUS TVNET уже писал, что в четверг, 13 октября, был поврежден многоквартирный жилой дом в Белгороде.