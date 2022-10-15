Российский рэпер Моргенштерн стал героем нового выпуска YouTube-шоу "Вписка". Артист рассказал о депрессии, с которой столкнулся из-за отъезда из России и оставшись без дома, без жены и без больших концертов.
Видео ⟩ "Я враг государства? Что я сделал? ": будни Моргенштерна в эмиграции
"Я был долгое время в депрессухе некой. И из этого вылетали какие-то грустные песни", - сказал артист.
Моргенштен признался, что он купил в Москве дом, но не может в него приехать. Он очень хочет увидеть свою бабушку в Уфе, но боится лететь в Россию. Кроме того, он потерял все заработки, ведь у его ресторана в России серьезные проблемы с финансами, треки уже не так залетают в топ-чарты, а концерты по всей стране отменены: "Ты покупаешь дом за 160 миллионов, а тебя выгоняют из страны. Ты разводишься с женой, набираешь вес: смотришь в зеркало и себе не нравишься. У тебя больше нет концертов. У тебя забрали все твои любимые машины, твои любимые рестораны, ты даже не можешь слетать на родину в Уфу, повидать свою бабушку. Ты не можешь ее никуда вывезти, потому что она на кардиостимуляторе, ей нельзя ничего: ни летать, ни передвигаться особо. И все это в один момент как дало!".
Моргенштерн не понимает за что ему нельзя появляться в России.
"Ни один баннер с моим лицом нельзя в России повесить. И вот вопрос: какого черта? Я враг государства? Что я сделал? Я думаю, это самоцензура, как любят у нас в России".
Напомним, 24 сентября, в Риге на сцене Wondersala с долгожданным концертом выступил Моргенштерн. Концерт артиста ранее несколько раз откладывался из-за пандемии, и наконец рижане дождались выступления рэпера.
О том как это было:
Видео: интервью с Моргенштерном
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!