Видео, Фото ⟩ Предложение на сцене! 🔥 Концерт Моргенштерна Рига запомнит надолго

Во время выступления рэпера на заднем фоне сцены появлялся баннер с надписью: "Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента".

Артист был включен в список иноагентов в России в начале мая. При этом он покинул территорию РФ и уехал в Дубай еще в начале февраля. Впрочем, сам Моргенштерн на концерте никак не комментировал свой отъезд из России и любые другие политические вопросы.

Фото: Jānis Škapars/TVNET

Вместе с Моргенштерном в Ригу приехала и его бывшая жена Дилара Зинатуллина. Ходят слухи, что бывшие супруги снова сошлись, но официально пара это не подтверждала.

Впрочем, на выступлении дерзкого рэпера не обошлось без очень трогательного и романтичного события. Во время концерта Моргенштерн позвал на сцену известного латвийского тиктокера Андрея Чернуцкого, который якобы потерял свою ID-карту.

Тиктокер вышел на сцену вместе со своей девушкой и неожиданно для нее (и для зрителей) встал на колено и сделал ей предложение.

Девушка сказала свое заветное: "Да". После этого пара еще немного потанцевала на сцене под лирическую песню Моргенштерна и Клавы Коки: "Мне пох".

Видео: Предложение латвийского тиктокера Андрея Чернуцкого своей невесте

На этом сюрпризы не закончились. В середине концерта Моргенштерн сообщил зрителям, что они станут участниками клипа для нового альбома рэпера. Он попросил всех собравшихся присесть и прыгнуть по команде артиста. Также были сняты и другие кадры со зрителями. Не стоит говорить, что поклонники были в восторге!

Галерея: Выступление Моргенштерна в Риге