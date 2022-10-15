Экс-первая ракетка мира Даниил Медведев впервые стал отцом

14 октября супруга 26-летнего спортсмена Дарья родила дочку. Пара жената с 2018 года. Семья сейчас проживает в Ницце (Франция).

"Добро пожаловать в мир, девочка", - подписал фотографию Медведев.

Медведев является победителем US Open (2021), финалистом US Open (2019) и Australian Open (2021, 2022), а также победителем 14 турниров ATP в одиночном разряде. Сейчас Медведев является четвёртой ракеткой мира.

За карьеру 26‑летний россиянин заработал порядка 25 миллионов долларов призовых.