ФОТО ⟩ Элина Свитолина стала мамой

"Вот это была ночка! Леди и джентльмены, тепло поприветствуйте Скай Монфис", - обратилась к подписчикам теннисистка.

Муж Элины Гаэль Монфис также присутствовал на родах.

"Не смогу выразить всю благодарность моему мужу за то, что мы вместе прожили этот незабываемый момент", - написала Свитолина.

"У меня был самый удивительный вечер в моей жизни, который закончился прекрасным подарком около 6:00 утра. Элина была храброй и сильной. Не могу выразить, как благодарен жене и Богу за этот особенный момент. Добро пожаловать в мир, моя маленькая принцесса", - написал француз в социальных сетях.

Напомним, Свитолина и Монфис поженились летом 2021 года в Швейцарии. 15 мая 2022 года спортсменка сообщила, что они с Монфисом в октябре впервые станут родителями, и рассекретила пол будущего ребёнка.

Элина Свитолина является бывшей первой ракеткой Украины. Свою теннисную карьеру она поставила "на паузу" в марте этого года, начав готовиться к рождению дочери.

Теннисистка активно помогает украинскому народу, продолжающему страдать от войны в родной стране. Недавно Свитолина приняла участие в аукционе, где вместе с украинским теннисистом Сергеем Стаховским они продали ракетки, а все деньги отправили в благотворительные фонды на помощь своей стране.

Летом президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Элину Свитолину за активную позицию, которую спортсменка заняла с первых дней войны, и отметил, что важно рассказывать об Украине в мире.