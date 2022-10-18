ВИДЕО ⟩ Российский хоккеист Кузнецов врезал клюшкой сопернику по зубам

Встреча завершилась победой "столичных" со счётом 6:4 (1:1, 1:3, 4:0).

В составе победителей голами отметились забросивший свои первые шайбы в сезоне-2022/23 российский нападающий Александр Овечкин (1-я и 58-я минуты), Ларс Эллер (21`), Дилан Строум (42`), Джон Карлсон (49`) и Конор Шири (53`). У гостей шайбы забросили Элиас Петтерссон (20`), Бо Хорват (29`), Кертис Лазар (29`) и Джей Ти Миллер (38`).

Также Овечкин записал на свой счёт две голевые передачи, а российский нападающий "Кэпиталз" Евгений Кузнецов отметился тремя ассистами. Тем не менее Кузнецов в этом матче запомнился не ассистентским хет-триком, а неумением сдерживать свои эмоции.

В одном из игровых эпизодов Кузнецов получил лёгкий тычок от Кайла Берроуза, после чего поднялся на ноги и наотмашь ударил клюшкой канадца, попав тому по лицу. Даже когда канадец схватился за челюсть и упал на лёд, русский хоккеист продолжал цепляться к бедолаге.

Кажется, Кузнецову не избежать дисквалификации. За кокаин НХЛ отстранила россиянина на три матча, сколько будет на этот раз?