PV: замена российских технологий в новых поездах обойдется в 14 млн евро

Такие предварительные расчеты получены PV от Škoda.

Григулис сообщил, что в начале 2018 года в процессе закупки электропоездов PV в сотрудничестве с SIA TUV Nord Baltik и привлеченными им международными техническими экспертами оценили риски безопасности, в том числе техническую оценку комбинированного комплекса безопасности локомотива "Блок".

Был сделан вывод, что дистанционное воздействие на систему "Блок" невозможно, а ее техническое обслуживание смогут выполнять сотрудники PV. В случаях, когда возникнет необходимость отправки системы на ремонт, сотрудники смогут удалить имеющиеся в ней данные с помощью специальных устройств.

"После получения результатов технической экспертизы о них были проинформированы органы безопасности", - пояснил Григулис.

Относительно других поездов, используемых в Латвии, Григулис сообщил, что подвижной состав латвийских железнодорожных перевозчиков, который участвует в движении по железнодорожной инфраструктуре общего пользования VAS Latvijas dzelzceļš (LDz), оборудован российскими комплексами сбора и регистрации данных, телемеханическими системами контроля бдительности машиниста и дешифраторами автоматической локомотивной сигнализации. Как и "Блок", они являются локальными системами.

Как сообщалось, Служба государственной безопасности (СГБ) и учреждение по предотвращению инцидентов в сфере безопасности информационных технологий Cert.lv возражают против того, чтобы в новых пассажирских поездах Škoda, закупленных Латвией, использовались устройства связи российского производства. Об этом сообщила программа Nekā personīga на телеканале TV3.

Общая стоимость закупки 32 новых поездов составляет 257,889 млн евро. В Латвию уже доставлены три первых состава, а полностью поставки будут завершены до конца 2023 года.