Российские технологии в новых поездах для Латвии: что делать?

При оценке закупок товаров и услуг в области информационных технологий, важных для функционирования инфраструктуры, предпочтение не отдается странам, у которых имеются наступательные киберпрограммы против НАТО, Европейского Союза и их государств-членов (к примеру, Россия, Китай, Северная Корея, Иран).

В настоящее время в Латвию доставлено 3 новых железнодорожных состава. Их перевозка была значительно затруднена войной на Украине. Поезда не могли пройти через территорию Беларуси, как это планировалось изначально. Их собирают и тестируют в Чехии, после чего разбирают и грузовиками привозят в Латвию.

Как Nekā personīga подтвердили кураторы киберпространства CERT.LV, к ним несколько месяцев назад обратилась Служба госбезопасности с вопросом об устройстве, которое можно найти в новых поездах Škoda. В том числе и в тех, которые сейчас проходят испытания в Латвии.

Это устройство представляет собой систему управления безопасностью движения поездов под названием "БЛОК". Изготовитель - Научно-производственное объединение "САУТ", основанное в России в 1994 году. Это третий по величине производитель оборудования для обеспечения безопасности различных железнодорожных транспортных средств в России.

СГБ в своем ответе Nekā Personīga подтверждает, что предупреждала об использовании российских технологий и опасностях, связанных с повышенным риском разведки, кибератак и диверсий.

VAS Latvijas dzelzceļš отказалась от дальнейших комментариев, но подтвердила, что предприятие также выступает против использования этих устройств в новых поездах Škoda Vagonka.