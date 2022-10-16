После долгого ожидания в этом году в Латвию наконец-то доставлены первые три новых пассажирских железнодорожных состава. Как обещеют, до конца следующего года в распоряжении Латвии окажутся все 32 состава. Однако при закупке на 250 миллионов евро возникли серьезные проблемы. Латвийские службы безопасности возражают против установки в новых поездах Škoda устройств российского производства, сообщает передача Nekā personīga.
Российские технологии в новых поездах для Латвии: что делать?
Во время войны в Украине именно железная дорога помогла быстро эвакуировать тысячи людей из зоны активных боевых действий. Поезда ходили даже ночью с выключенным светом, чтобы избежать обстрела российских военных. Железная дорога так же важна для обеспечения продовольствием, как и для перевозки тяжелой бронетехники. Именно поэтому был взорван Крымский мост.
Министр транспорта Талис Линкайтс перед выборами не без гордости рассказывал, что ему наконец-то удалось обеспечить Латвию новыми пассажирскими поездами. Их производитель Škoda vagonka обещает поставить все 32 состава в Латвию до конца следующего года. Сумма покупки составляет 257,889 млн евро. Часть его покрывается европейскими деньгами.
Pasažieru vilciens подписал контракт со Škoda Vagonka в июле 2019 года. В этом же месяце Бюро по защите Конституции, Служба государственной безопасности и Служба военной разведки и безопасности опубликовали рекомендации, которым должны следовать государственные и муниципальные учреждения и компании при закупке технологий, используемых в инфраструктуре особо важных сфер. Службы рекомендуют избегать стран, которые проводят, например, кибератаки против блока НАТО. Среди них Китай, Северная Корея, Иран и Россия.
При оценке закупок товаров и услуг в области информационных технологий, важных для функционирования инфраструктуры, предпочтение не отдается странам, у которых имеются наступательные киберпрограммы против НАТО, Европейского Союза и их государств-членов (к примеру, Россия, Китай, Северная Корея, Иран).
В настоящее время в Латвию доставлено 3 новых железнодорожных состава. Их перевозка была значительно затруднена войной на Украине. Поезда не могли пройти через территорию Беларуси, как это планировалось изначально. Их собирают и тестируют в Чехии, после чего разбирают и грузовиками привозят в Латвию.
Как Nekā personīga подтвердили кураторы киберпространства CERT.LV, к ним несколько месяцев назад обратилась Служба госбезопасности с вопросом об устройстве, которое можно найти в новых поездах Škoda. В том числе и в тех, которые сейчас проходят испытания в Латвии.
Это устройство представляет собой систему управления безопасностью движения поездов под названием "БЛОК". Изготовитель - Научно-производственное объединение "САУТ", основанное в России в 1994 году. Это третий по величине производитель оборудования для обеспечения безопасности различных железнодорожных транспортных средств в России.
СГБ в своем ответе Nekā Personīga подтверждает, что предупреждала об использовании российских технологий и опасностях, связанных с повышенным риском разведки, кибератак и диверсий.
VAS Latvijas dzelzceļš отказалась от дальнейших комментариев, но подтвердила, что предприятие также выступает против использования этих устройств в новых поездах Škoda Vagonka.
Председатель правления Pasažieru vilciens недоумевает по поводу ситуации. Железнодорожная система и инфраструктура Латвии по-прежнему в значительной степени зависят от связи и других видов оборудования, произведенного в СССР или в России и Беларуси. Альтернативу якобы трудно найти, потому что нужно искать такую, которая будет способна взаимодействовать со старой латвийской железнодорожной системой.
Несколько лет назад в Литве разразился громкий скандал, что в новых пассажирских поездах решили использовать аналогичную систему управления безопасностью движения "КЛУБ У", также произведенную в России. Его производитель был из российского военного комплекса. Сейм Литвы даже создал парламентскую комиссию по расследованию. В свою очередь в новых эстонских поездах используется система VEPS, которая производится на западе. Оборудование VEPS можно использовать и в поездах Škoda, но их производитель не сертифицировал свою систему контроля безопасности движения в Латвии.
Члены правительства не получали информации от министра транспорта о том, что возражения органов безопасности об использовании российских систем безопасности могут поставить под угрозу закупку новых поездов Škoda.
Председатель правления Pasažieru vilciens предупреждает - если сейчас придется начать менять технику, которую спецслужбы считают вредной, это может грозить потерей европейских денег, использованных при закупке новых поездов. На данный момент все поезда должны быть собраны до конца следующего года, иначе Европа не заплатит Латвии запланированные 114 млн евро, и деньги придется искать в госбюджете.
Управляющий Pasažieru vilciens утверждает, что Škoda уже приобрела систему "БЛОК" для 23 поездов, предназначенных для Латвии. В свою очередь министр транспорта узнал о возражениях органов безопасности и нарастающих проблемах только после того, как журналисты Nekā personīga направили интересующие их вопросы в офис министра.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!