"Дряблый животик в 36 лет?": Бузова в наряде из ниточек удивила поклонников

В своем Instagram ведущая поделилась кадрами, которые были сделаны на съемках шоу "Звезды в Африке". Ольга Бузова не перестает работать над фигурой и часто носит женственные и смелые наряды.

В этот раз Бузова похвасталась зеленым костюмом из топа и юбки из тонких ниток. Сквозь наряд можно было разглядеть белье и фигуру ведущей.

Поклонники Бузовой разделились на два лагеря. Кто-то поддержал ее провокационный наряд и написал: "Очень смело!". Другие подвергли критике образ звезды. "Словно платье зажевало в стиральной машинке", "Оля, в трусах в кадре?", "Очень странный образ", "Ну все же видно", "Дряблый животик в 36 лет?" - отметили подписчики.

Напомним, что недавно популярная певица раскрыла, что у нее новый роман. Ольга Бузова подчеркнула, что не является приверженкой коротких романов. На данный момент у нее есть мужчина: "В этом нет ничего удивительного. Так было всегда, и так будет дальше. Я - достойная девочка, с которой есть о чем поговорить и о чем помолчать. Почему у меня не должно быть ухажера?".