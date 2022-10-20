Российский рэпер Моргенштерн считает, что у него начались проблемы после того, как он ответил на провокационные вопросы, которые задавала Ксения Собчак во время интервью с ним. Об этом он сказал во время беседы на YouTube-канале "Вписка".
Видео ⟩ Моргенштерн: "Собчак повлияла на то, что я теперь не могу вернуться в свою страну"
Артист был вынужден покинуть Россию. Позже Минюст РФ внес его в список "иноагентов". Проживая за границей, Моргенштерн впал в глубокую депрессию. Интерес публики к нему стал резко снижаться. Возникли проблемы в личной жизни. Он начал злоупотреблять алкоголем, что в итоге привело к разводу с Диларой Зинатуллиной спустя всего семь месяцев после свадьбы.
"Собчак - фигура, которая повлияла на то, что я теперь не могу вернуться в свою страну.
Чтобы вы понимали, как проходит интервью Собчак... С ней ездит команда специалистов, в их числе квалифицированный психолог, журналист, который по микронаушнику все ей подсказывает. Он сидит в другой комнате, слушает и говорит: "Так, а сейчас мы плавненько выводим на эту тему, подкапываем здесь…".
То, что она такая мразь - не ее заслуга, а заслуга ее команды. Когда закончилось интервью, у меня было ощущение, что мне оттрахали мозг. Я такого никогда не ощущал. Дезориентация, депрессивное настроение.
Она очень профессионально трахает мозги, за что респект, но не хочу, чтобы все лавры доставались ей. Вскрою, что за всем этим стоит большая команда и подсказки по микронаушникам", - сказал Моргенштерн.
Он обратился с экрана к Ксении Собчак: "Ксюш, ты офигела?".
Рэпер подчеркнул, что интервью проходило в очень нервной для него обстановке. За три часа до его свадьбы с Диларой.
"Это супернизко с точки зрения человечности и круто с точки зрения журналистики, мразотности. Не знаю, что ей важнее: быть человеком или журналистом", - заметил он.
Напомним, что в беседе с Ксенией Собчак Моргенштерн неоднозначно высказался о праздновании Дня Победы. Его слова вызвали бурю обсуждений в обществе. Следственный комитет решил проверить заявление артиста на предмет нарушения закона. Позже на Моргенштерна стали заводить дело о пропаганде наркотиков.
Напомним, 24 сентября в Риге на сцене Wondersala с долгожданным концертом выступил Моргенштерн. Концерт артиста ранее несколько раз откладывался из-за пандемии, и наконец рижане дождались выступления рэпера.
О том, как это было:
Видео: Интервью с Моргенштерном на канале "Вписка"
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