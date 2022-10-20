Видео ⟩ Моргенштерн: "Собчак повлияла на то, что я теперь не могу вернуться в свою страну"

Артист был вынужден покинуть Россию. Позже Минюст РФ внес его в список "иноагентов". Проживая за границей, Моргенштерн впал в глубокую депрессию. Интерес публики к нему стал резко снижаться. Возникли проблемы в личной жизни. Он начал злоупотреблять алкоголем, что в итоге привело к разводу с Диларой Зинатуллиной спустя всего семь месяцев после свадьбы.

"Собчак - фигура, которая повлияла на то, что я теперь не могу вернуться в свою страну.

Чтобы вы понимали, как проходит интервью Собчак... С ней ездит команда специалистов, в их числе квалифицированный психолог, журналист, который по микронаушнику все ей подсказывает. Он сидит в другой комнате, слушает и говорит: "Так, а сейчас мы плавненько выводим на эту тему, подкапываем здесь…".

То, что она такая мразь - не ее заслуга, а заслуга ее команды. Когда закончилось интервью, у меня было ощущение, что мне оттрахали мозг. Я такого никогда не ощущал. Дезориентация, депрессивное настроение.