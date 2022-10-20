На Manabalss.lv собрано 10 тыс подписей за добровольную службу в армии

К вечеру четверга, 20 октября, за внесение инициативы в Сейм было собрано около 10 100 подписей, однако администраторы портала обращают внимание на то, что для безопасности необходимо собрать не менее 10 300 подписей, чтобы инициатива не была отклонена, если часть подписей будет признана недействительной.

После проверки Сеймом подписей под коллективными заявлениями часть подписей всегда отклоняется, поскольку они не соответствуют установленному законом положению о том, что коллективные заявления могут подать "10 000 граждан Латвии, достигших возрасте 16 лет на день подачи заявления".

В качестве представителя инициативы указан Сергей Погорелов. Он подчеркивает, что обсуждаемая сейчас модель СГО предусматривает, что служба будет обязательной для молодежи. Наложение такой обязанности, по его мнению, несоразмерно ограничивает свободу граждан.

По словам Погорелова, набрать необходимое количество заявок в армию можно на добровольной основе. Минобороны должно целенаправленно поднимать престиж службы, предлагать конкурентоспособное вознаграждение и выгодные условия.