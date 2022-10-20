На портале общественных инициатив Manabalss.lv собрано 10 000 подписей под предложением сделать Службу национальной обороны (СГО) не обязательной, а добровольной.
На Manabalss.lv собрано 10 тыс подписей за добровольную службу в армии
К вечеру четверга, 20 октября, за внесение инициативы в Сейм было собрано около 10 100 подписей, однако администраторы портала обращают внимание на то, что для безопасности необходимо собрать не менее 10 300 подписей, чтобы инициатива не была отклонена, если часть подписей будет признана недействительной.
После проверки Сеймом подписей под коллективными заявлениями часть подписей всегда отклоняется, поскольку они не соответствуют установленному законом положению о том, что коллективные заявления могут подать "10 000 граждан Латвии, достигших возрасте 16 лет на день подачи заявления".
В качестве представителя инициативы указан Сергей Погорелов. Он подчеркивает, что обсуждаемая сейчас модель СГО предусматривает, что служба будет обязательной для молодежи. Наложение такой обязанности, по его мнению, несоразмерно ограничивает свободу граждан.
По словам Погорелова, набрать необходимое количество заявок в армию можно на добровольной основе. Минобороны должно целенаправленно поднимать престиж службы, предлагать конкурентоспособное вознаграждение и выгодные условия.
Чем привлекательнее будут условия, чем больше добровольцев будет претендовать на службу, тем престижнее она будет и предсказуемо эффективнее укрепит национальную безопасность, чем обязательная служба, говорится в заявке инициативы.
Поэтому автор идеи призывает исключить из законопроекта о СГО пункт, предусматривающий призыв на военную службу мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, изменив также пункт с описанием в общих положениях.
В случае, если СГО является добровольной, мотивация тех, кто служит, будет выше; не будет случаев уклонения от призыва; молодежь будет уважать страну, которая не навязывает им обязательной службы, уверен Погорелов, добавляя, что уважительное отношение страны к гражданам будет способствовать патриотизму.
Ранее в эфире "Кто вам платит?" разбирались в законопроекте о службе государственной обороны в Латвии - быть или не быть обязательному призыву?
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