Кто вам платит? ⟩ Обязательная служба в Латвии - быть или не быть

Все громче звучат мнения общественности против возобновления в Латвии обязательной военной службы, а редакцию грядущего закона раскритиковал даже омбудсмен. В эфире "Кто вам платит?" разбираемся в законопроекте о службе государственной обороны в Латвии - быть или не быть обязательному призыву?