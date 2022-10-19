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Кто вам платит? ⟩ Обязательная служба в Латвии - быть или не быть

Эрика Сташкевич rus.tvnet.lv
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Обязательная служба в Латвии - быть или не быть
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Министр обороны Артис Пабрикс на открытии новых казарм на Адажской базе.
Министр обороны Артис Пабрикс на открытии новых казарм на Адажской базе. Фото: Ieva Leiniša/LETA

Все громче звучат мнения общественности против возобновления в Латвии обязательной военной службы, а редакцию грядущего закона раскритиковал даже омбудсмен. В эфире "Кто вам платит?" разбираемся в законопроекте о службе государственной обороны в Латвии - быть или не быть обязательному призыву?

Гости эфира:

  • Сергей Погорелов - автор инициативы о добровольной службе государственной обороны;
  • Юрий Соколовский - юрист.

Темы эфира:

  • Текущий статус законопроекта и шансы на принятие в нынешней редакции;
  • Аргументы "за" и "против" обязательной службы государственной обороны;
  • Что означает "добровольная служба" и как мотивировать добровольцев?
  • Юридические нюансы нынешней редакции закона.
  • Политическая риторика до и после выборов.

Встречаемся здесь в 18:00 или на нашей страничке в Facebook!

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