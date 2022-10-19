Все громче звучат мнения общественности против возобновления в Латвии обязательной военной службы, а редакцию грядущего закона раскритиковал даже омбудсмен. В эфире "Кто вам платит?" разбираемся в законопроекте о службе государственной обороны в Латвии - быть или не быть обязательному призыву?
Кто вам платит? ⟩ Обязательная служба в Латвии - быть или не быть
Обязательная служба в Латвии - быть или не быть
Гости эфира:
- Сергей Погорелов - автор инициативы о добровольной службе государственной обороны;
- Юрий Соколовский - юрист.
Темы эфира:
- Текущий статус законопроекта и шансы на принятие в нынешней редакции;
- Аргументы "за" и "против" обязательной службы государственной обороны;
- Что означает "добровольная служба" и как мотивировать добровольцев?
- Юридические нюансы нынешней редакции закона.
- Политическая риторика до и после выборов.
Встречаемся здесь в 18:00 или на нашей страничке в Facebook!
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